Concierto histórico de Prince de la gira “Purple Rain” llega a Youtube

Madrid, 13 may (EFE).- El histórico concierto de la gira “Purple Rain” que Prince And The Revolution ofrecieron en 1985 en el Carrier Dome de Syracuse, en Nueva York, estará disponible desde este jueves y hasta el próximo 17 de mayo de manera gratuita en el canal oficial del artista en Youtube.

Se trata del primer “show” publicado en su momento de manera oficial en formato televisivo por el genio de Minneapolis e incluyó éxitos como “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U” o “Purple Rain”.

Su desembarco ahora en internet se produce por iniciativa de los herederos del patrimonio de Prince, en colaboración con Warner Music y a favor del fondo de respuesta de la Organización Mundial de la Salud.

Para inaugurar la emisión, este jueves se ofrecerá una fiesta de presentación (a partir de la 1 de la madrugada en España), en la que el batería de The Revolution Bobby Z ofrecerá un turno de preguntas y respuestas una hora antes de que se suba el concierto íntegro.

The Revolution fue la banda que lo acompañó entre 1983 y 1987 y en aquel concierto en concreto estaba compuesta por Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, Mark Brown, Eric Leeds y Bobby Z.

El concierto se publicó originalmente en 1985 y se recuperó en DVD en la reedición “deluxe” de “Purple Rain” de 2017. Su audio, sometido a una remasterización por el ingeniero habitual de Prince Bernie Grundman, se editará por primera vez en edición digital este viernes.

Prince Rogers Nelson fue hallado muerto en su residencia el 21 de abril de 2016, a los 57 años, a causa de una sobredosis del opiáceo Fentanyl. En su carrera, vendió más de cien millones de copias de sus discos, que le procuraron a su vez siete premios Grammy, entre otros muchos galardones.