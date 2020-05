Trump quiere retirar las tropas de Afganistán antes de las presidenciales

Washington, 27 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere concluir la retirada de tropas de Afganistán antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, según indicó el The New York Times.

Esta es una de las opciones con las que trabaja el Pentágono para completar la retirada de tropas pactada con los talibanes en el acuerdo de paz de febrero.

Ese pacto estipula que, de cumplirse ciertas condiciones, Estados Unidos retirará sus tropas en un periodo de entre 12 y 14 meses, aunque Trump, que se ha manifestado opuesto a las “guerras interminables” preferiría adelantar la fecha y utilizar la vuelta de tropas como arma electoral.

Otro de los factores que Trump sopesa, según el rotativo, es que los entrenamientos conjuntos con fuerzas locales están suspendidos hasta nueva orden a causa de la pandemia, ya que el Pentágono calcula que la mitad de los soldados afganos estarían contagiados.

Según cinco fuentes conocedoras de la cuestión que hablaron con el Times bajo condición de anonimato, el Pentágono teme que una retirada prematura provoque el caos en Afganistán y el fracaso del acuerdo de paz con los talibanes.

Actualmente y en virtud de ese acuerdo, EE.UU. está reduciendo su contingente de 12.000 a 8.600 militares.

Al tiempo, EE.UU. está presionando a Kabul para que acelere la liberación a los 5.000 prisioneros talibanes a cambio de 1.000 miembros de las fuerzas afganas pactados en el acuerdo de paz, del que el Gobierno afgano no fue parte.

El Gobierno liberó este martes a un grupo de 900, con lo que ya son cerca de 2.000 los prisioneros talibanes puestos en libertad.

El intercambio de presos, que los talibanes consideran condición previa a las negociaciones, había sido paralizado por el Gobierno ante el aumento de los actos violentos perpetrados por los insurgentes desde que firma del acuerdo con EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, celebró este domingo el alto al fuego de tres días decretado por el Gobierno afgano y los talibanes con motivo de la festividad Eid al-Fitr y animó a las partes a avanzar “hacia un futuro de paz”. EFE