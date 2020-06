Sylvester Stallone volverá a “Rocky” en un documental

Los Ángeles (EE.UU.), 1 jun (EFE).- Sylvester Stallone volverá a “Rocky” para narrar un documental sobre la grabación de la cinta que, con bajo presupuesto, se convirtió en una de las más taquilleras de 1976 y ganó tres Premios Óscar, incluido el de mejor película.

Con el título “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”,el filme recordará cómo un joven Stallone escribió el guion, protagonizó el rodaje y recibió un éxito que le lanzó al estrellato de Hollywood.

“Eres una persona muy afortunada cuando descubres que el mejor amigo que has tenido es un personaje que se te ocurrió, alguien que siempre estuvo allí cuando las cosas se pusieron difíciles y nunca se rindió conmigo”, dice Stallone en el avance del documental.

El filme se estrena el 9 de junio en las plataformas de Apple y Amazon.

Derek Wayne Johnson ha dirigido el documental que, según él, “dará a las audiencias una experiencia íntima y emocional”.

“Estamos orgullosos de la película. El público verá historias e imágenes que nunca antes habían visto en una combinación de las grabaciones caseras del director John Avildsen, las imágenes de los ensayos y detrás de las cámaras, así como escenas descartadas”.

El mes pasado Stallone desveló durante un encuentro en directo con sus seguidores de Instagram que los estudios Warner Bros. están trabajando en una secuela de la película “Demolition Man” que protagonizó en 1993.

“Creo que está en camino. Estamos trabajando en ello ahora, con Warner Bros. y pinta fantástico, así que debería salir adelante. Es algo que va a pasar”, anticipó el actor después de que un usuario de la red social le preguntara por la continuación de la cinta de 1993.

Durante años se ha especulado con una continuación de la cinta original pero nunca ha llegado a materializarse.

Además, Stallone anticipó también que está trabajando con Universal Pictures para adaptar la película “Nightwalks” de 1981 en una serie.