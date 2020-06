The Killers añaden la muerte de George Floyd a la canción “Land of the Free”

Los Ángeles (EE.UU.), 08 jun. (EFE).- La banda estadounidense The Killers modificó la letra de su canción protesta “Land of the Free” (Tierra de los Libres) para incluir una denuncia referente a la muerte de George Floyd a manos de policías que ha iniciado una ola de protestas en todo Estados Unidos. “¿Cuántos asesinatos debe uno ver en su casa?”, pregunta la nueva versión del tema estrenada en su perfil de Instagram con una actuación en directo. “¿Cuántos asesinatos debe uno ver en su casa? ¿Hasta que ve el precio en la televisión? Ocho minutos medidos y 46 segundos. Otro niño en la bolsa. Otra mancha en la bandera”, canta el vocalista Brandon Flowers. “Cuando salgo del coche no lo pienso dos veces, pero si eres del color equivocado creces vigilando tus espaldas”, describe la letra. La versión original de la canción se estrenó en enero de 2019, en medio de la crisis migratoria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó la construcción del muro en la frontera con México. Aunque según Flowers la letra comenzó a redactarse mucho antes, en 2012, tras el tiroteo en la escuela de San Hook en el que murieron 26 personas. “Como padre, nunca comprenderé completamente por lo que pasaron esos padres y esa comunidad. Pero mi educación me enseñó a llorar con aquellos que lloran y lo hice de la mejor manera que sabía. Lloré por esos niños y maestros. Me puse de rodillas y recé por esas familias”, contó en su perfil de Facebook.