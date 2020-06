Selene, una cantante mexicana que busca hacerse lugar siendo diferente

México, 10 jun (EFE).- La mexicana Selene, nacida en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, hace apenas 21 años, debutó hace tres semanas en la escena musical con “Sin ti”, toda una declaración de intenciones con la que busca hacerse hueco presentando “algo diferente” con su proyecto.

“Selene se forma de experiencias, de miedos, de querer sonar diferente no solo porque quiera ser diferente, sino porque yo me siento así y sería aburrido para mí hacer algo como lo de siempre porque no es mi imagen, no es mi ser. Estamos intentando combinar sonidos diferentes que no se han escuchado antes tal vez”, detalló la artista en entrevista con Efe.

A pesar de querer expresarse a sí misma mediante su proyecto como alguien diferente porque así se siente, aseguró que le gustaría que muchas personas se identificasen con ella y viesen que los sueños se pueden cumplir.

“Me gustaría que la gente se identifique y se inspire en una persona como yo, que tal vez soy como la mayoría de la población de México. Que vean que se puede lograr lo que te propones y lo que sueñas”, detalló.

Con este primer sencillo también deja claro la importancia del amor propio y de dejarse sentir triste cuando es necesario, ya que el tema, producido por Florentino, DJ y productor reconocido como uno de los principales importadores de ritmos latinos a Europa, habla sobre el desamor y una relación tóxica de la que fue difícil, pero regenerador, deshacerse.

“Ese día todos nos sentíamos un poco tristes tal vez y empezamos a escuchar ‘beats’ y luego a escribir basándonos en nuestros sentimientos y experiencias, y salió esta canción”, dijo.

De hecho, al final del sencillo se puede escuchar el sonido de la lluvia que caía el día que la compusieron, ya que a Florentino le pareció que pegaba con el resto del tema y decidió grabarla para incluirla.

Y aunque en la canción se muestra vulnerable, también proyecta una imagen de fortaleza y energía mediante su presencia y sonidos del dancehall que invitan a bailar a pesar de la melancolía de la que está impregnada “Sin ti”.

SALIENDO DE LA TIMIDEZ

Desde muy pequeña Selene se vio influenciada por la música ya que su abuelo cantaba y, en contraposición a su imagen de seguridad, contó que siempre le dio vergüenza cantar, incluso delante de sus padres, pero utilizó internet para subir sus versiones de canciones y a partir de ahí fue dándose a conocer.

Muchas personas la escucharon hasta que “La Receta Secreta”, un sello de música urbana dedicado a impulsar talento desde México en colaboración con Sony Music México, se fijó en ella y la fichó como su primera artista.

“Todo fue porque yo salía con amigos dentro del medio y del ambiente, no solo músicos, y un día me dijeron que necesitaban una mujer artista urbana en México. Habían estado buscando y para mi suerte fui yo la elegida. Me presenté, mostré mi material y aquí estamos, trabajando en ello”, detalló.

Selene es su segundo nombre (el primero es Lizeth) y significa la representación humana de la luna o diosa de la luna, algo que va de la mano, explicó, con elementos como el agua, la naturaleza y la noche, lo que la representa en muchos aspectos.

Asimismo, consideró que el concepto de Selene es algo que puede jugar en su favor, ya que está trabajando en él para que no sea “música para bailar sin nada detrás”, algo que, dijo, abunda actualmente en el género urbano.

Además, parte de su fuerza como cantante viene de su inspiración en artistas de muchos estilos, como la ya icónica Billie Eilish, que se ha hecho con múltiples reconocimientos con solo 18 años, pero también Chavela Vargas, un ícono de la música mexicana (aunque nacida en Costa Rica).

“Creo que naturalmente me inspiran mujeres pero también conscientemente considero que tenemos que apoyarnos entre nosotras en esta industria en la que es tan difícil ser mujer. Eso también es de las cosas que me inspiran: mujeres como yo que están dentro de este medio tratando de hacer todo lo posible para poder hacer lo que quieren”, concretó.

Aunque su carrera está empezando y le gustaría explorar muchos caminos porque le aburre quedarse en algo todo el tiempo, cree siempre llevará de la mano el sonido que muestra en esta etapa.

A partir de ahora va a seguir publicando sencillos -el próximo sale el próximo 26 de junio- y espera que el público los reciba bien para continuar creando y sorprendiendo con su talento, del que todavía queda mucho por descubrir.