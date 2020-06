Alcaldesa arremete contra uso obligatorio de mascarilla en California

Los Ángeles, 21 jun. (EFE). La alcaldesa de una pequeña ciudad al norte de California arremetió este fin de semana contra la orden del gobernador Gavin Newsom que exige a los residentes cubrir la cara con una mascarilla en todo momento fuera de sus casas, al decir que el demócrata “no tiene poder para dar tales ordenes”.

Reinette Senum, alcaldesa de la ciudad de Nevada, ubicada a unas 60 millas al norte de Sacramento, dijo este sábado a través de su cuenta de Facebook que “NO HAY LEY que le ordene usar una máscara”.

“Nuestro gobernador NO tiene ese poder unilateral para dar tales órdenes. Si bien sé que los TITULARES de los últimos días han declarado algo completamente diferente, eso es porque el periodismo está muerto”, añadió.

Los comentarios originaron una controversia en las redes sociales este domingo.

El jueves pasado, Newsom consideró que las autoridades estatales están viendo “demasiadas personas” con los rostros descubiertos, lo que, según él, “pone en riesgo el progreso real que se ha logrado en la lucha contra la enfermedad”.

Los únicos exentos de esta nueva normativa son personas con discapacidades médicas, ya sea de salud mental o de desarrollo, y los niños menores de dos años.

Además, podrán no llevar máscara los clientes de restaurantes que estén comiendo o bebiendo en su mesa y las personas que hagan actividades recreativas cerca de su hogar, siempre que sea posible respetar las medidas de distanciamiento social.

Sin embargo, Senum cargo contra la disposición diciendo que “NO HAY LEY QUE DIGA QUE LOS ESTADOS DEBEN USAR UNA MÁSCARA. Pregúntele a nuestro jefe de policía o oficiales locales. No citarán, y no pueden, CUALQUIERA por no usar una máscara porque la ley no existe”, insistió la jefe del ayuntamiento de la pequeña ciudad.

Esta no sería la única funcionaria en contra del uso del cubrebocas en California. La oposición de los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Orange a esta política originó la renuncia de la directora del departamento de salud, Nichole Quick, quien había emitido para esa área una orden similar a la impuesta por el gobernador.

Tras la orden de Newsom del uso de los cubrimientos faciales, el Departamento del Alguacil del condado de Orange dijo que no harán cumplir el requerimiento argumentando la naturaleza menor del delito o la falta de recursos.

A la decisión se unieron los alguaciles de los condados de Sacramento, Tulare, Fresno y Calaveras.

Tras las decenas de reproches de residentes de California a su publicación, la alcaldesa Senum hizo uso este domingo del comunicado enviado por el alguacil de Sacramento, tratando de aplacar la tormenta.

California está por convertirse en el segundo estado con mayor número de casos en Estados Unidos, sólo superado por Nueva York.

Este domingo el Departamento de Salud de California informó de 4.515 casos nuevos de coronavirus para llegar a 173.824 contagios.

Las muertes de enfermos contagiados por el virus aumentó a 5.495.