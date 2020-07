BEBE revela por qué su nueva canción estuvo guardada por dos décadas

Miami, 3 jul (EFE).- La canción “Es por ti” ha acompañado a la artista española BEBE desde hace casi dos décadas. Comenzó como uno de esos temas cortavenas escrito para blindar el corazón, pero ha llegado el momento de entregársela al público como una celebración de “amor valiente” y muestra de que el tiempo no ha pasado en vano.

Así la describió la cantante en una entrevista con Efe, en la que se declaró “más dueña que nunca” de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Cigarrillo en mano y tan apasionada como de costumbre, BEBE se ve a través de este tema, que tiene poco de la intensidad que ha caracterizado mucha de su música y mucho de esa levedad que puede dar un día de playa.

“Esta canción tiene más de 15 años. Yo la tocaba en los bares con la guitarra y ha crecido conmigo. Ha mutado, ha evolucionado conmigo y ha crecido conmigo”, dijo la actriz y cantautora.

“Es una de esas canciones que me encantan cuando las tocaba, pero que nunca entró en ningún disco, porque estaban pateando otras canciones por ahí, pero un día hace poco estaba en el estudio con Carlos (Jean, su productor) y de repente pone una base para otra canción y de repente me acordé de esta. Enganchaba superbien y aquí está”, recordó.

BEBE señala que al igual que el tiempo y las experiencias la han transformado, la versión que publicó este mes de “Es por ti” ya no es igual a la original.

“El tema principal permaneció. Es sobre ese miedillo que siempre se tiene cuando quieres mucho a alguien, o pasa algo especial en tu vida o en la familia, o estás viviendo algo bonito, ese miedo de que se acabe. Que sea algo fantasma”, explicó.

MEJOR MUERTA QUE ESTANCADA

“Es por ti” también invita a mover las caderas y BEBE ya se imagina los comentarios de algunos fans y críticos que señalarán “que no es como la de antes”.

Ese tipo de comentarios no le molestan, por el contrario: “si me quedo yo en hace 10 años y me puedo pegar un tiro, o que me barran, qué pena”, afirmó.

Eso sí, “en todas las etapas me lo he pasa’o de lo mejor. Esta de los 40 es maravillosa. Estoy como nunca”, indicó y recordó, sobre todo, que cuando cumplió los 30 su padre le celebró el inicio de su “joven madurez”.

“De los 30 a los 40 es cuando tomas conciencia de ti misma y comienzas a coger el toro por los cuernos. Tomas tus decisiones. El mundo se ve mejor cuando uno se va afianzando. No hay duda de que cumplir años es un regalo, pero además la opción es que si no los cumples estás en la caja de pino. Yo celebro la edad”, resaltó.

Es una de las razones por las que presentó “Es por ti” y que le ha dado “gran placer”. Por eso y porque cuando la escuchó ya mezclada y lista le arregló “un día que no iba muy bien”.

Hasta ahí no estaba segura de que era una buena idea sacar una canción “leve”, pero se le acabaron las dudas al pensar que le podría hacer el mismo efecto a otras personas.

Eso sí, ESTE tema probablemente termine siendo una isla en el planeta musical de BEBE, pues la artista no contempla incluirla en su próximo disco, que tiene casi listo bajo la producción de Carlos Jean.

Alicia Civita