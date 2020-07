Trump cede y cancela su ansiada convención republicana debido a la pandemia

Washington, 23 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este jueves cancelar la Convención Nacional Republicana debido a la pandemia del coronavirus y renunció así a una gran fiesta del partido en la que pretendía relanzar su candidatura a pocas semanas de las elecciones.

Con la pandemia descontrolada en su país, habiendo rebasado los 4 millones de contagios, Trump ha tenido esta semana un baño de realidad castigado por las encuestas que censuran su gestión de la crisis, y ha dado un giro de 180 grados en su discurso.

Primero abrazó el uso de las mascarillas, contra las que había librado una guerra cultural durante meses, después urgió a los jóvenes a evitar multitudes, luego aceptó que no todas las escuelas abrirán en otoño, y ahora ha cancelado su ansiada convención.

UN MES DE JACKSONVILLE

Un mes ha durado la convocatoria de la convención republicana en Jacksonville (Florida). El presidente había elegido esta ciudad después de un berrinche cuando las autoridades locales en la sede original (Charlotte, Carolina del Norte) limitasen el aforo al evento debido a la pandemia.

Los republicanos pretendían reunir a unas 15.000 personas en un estadio al aire libre para el discurso de aceptación de Trump y otros actos políticos, pero el impacto del coronavirus en Florida ha frustrado sus planes.

Florida acumula más de 385.000 casos confirmados y 5.518 muertes. En ese estado se han superado los 10.000 contagios diarios en 11 de los últimos 14 días.

“Le he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente, el brote en Florida”, dijo Trump al inicio de su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, que ha retomado esta semana con su cambio de discurso.

“Tengo que proteger a los estadounidenses (…); no hay nada más importante que proteger a nuestra gente”, afirmó el mandatario al insistir en que “no es el momento adecuado”.

VUELTA A CHARLOTTE

Pese a que los grandes eventos de la convención que debían tener lugar en Jacksonville los días 25, 26 y 27 de agosto quedan cancelados, Trump dijo que los delegados republicanos siguen citados el día 24 en Charlotte para oficializar su candidatura a la reelección en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump, además, confirmó en la rueda de prensa que pronunciará un discurso de aceptación, del que no ofreció detalles aunque probablemente tendrá que ser sin público.

El mandatario también anunció que los actos del 24 en Charlotte se complementarán con una serie de eventos virtuales, tal y como también tienen previsto hacer los demócratas con su convención, semicancelada desde hace un mes.

POSPUESTA Y VIRTUAL

Los demócratas iban a celebrar la convención en la que nominarán formalmente al exvicepresidente Joe Biden como candidato en julio, pero en un alarde de optimismo cuando la pandemia parecía bajo control en Estados Unidos pospusieron el evento para agosto, en la semana previa a la republicana.

Sin embargo, hace un mes también se rindieron a la evidencia de que reunir a miles de personas bajo un mismo techo es inviable en estos momentos y pidieron a sus 4.000 delegados que cancelasen sus planes de viaje a Milwaukee.

Aunque las delegaciones estatales no acudirán al evento, cuyas votaciones serán virtuales, la parte de los discursos sí será presencial, incluido el de Biden, y tendrá lugar en Milwaukee.

Mantener presencia en Milwaukee era importante para los demócratas ya que Wisconsin fue uno de los estados -junto a Pensilvania y Michigan- que Trump ganó de forma inesperada y con escaso margen en 2016 para los republicanos, allanando su camino hacia la Casa Blanca.

Para Trump también era importante celebrar su convención entre Florida y Carolina del Norte, dos estados que como los anteriores conquistó en 2016, pero que ahora están bajo amenaza de caer en manos de Biden.