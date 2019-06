Diez Reglas de Oro del inmigrante mexicano y latinoamericano en la era de Trump

Por Bernardo Méndez Lugo

Primera parte

I.- Se vive una de las etapas más complicadas y peligrosas para el inmigrante en situación migratoria irregular en EU, esta etapa conocida como “la Era Trump” es muy delicada y se prolongará por lo menos dos años más y se pronostica ya la posible reelección del presidente Trump. Por tal motivo, se deben tomar todas las precauciones posibles de parte de los inmigrantes recientes más vulnerables: tan pronto llegue a una ciudad de los Estados Unidos, usted debe ponerse en contacto con el Consulado más cercano, recuerde que México cuenta con 50 oficinas consulares en Estados Unidos, de las cuales 10 oficinas consulares están en California.

Ya en el Consulado pida asesoría y consejo en el Departamento de Protección que han sido transformados en Centros de Defensoría, Apoyo Legal y Migratorio.

Para conocer las direcciones, teléfonos y correos electrónicos de los funcionarios consulares visite el sitio de Relaciones Exteriores de México: SRE

Para migrantes de países centroamericanos y sudamericanos favor de consultar con sus consulados y organizaciones comunitarias y defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Todos los consulados mexicanos tienen personal asignado para la protección y defensa de los derechos humanos y laborales de los mexicanos; su prioridad es atender a los trabajadores más vulnerables. Si usted está regresando a México de manera temporal o definitiva, tenga presente que necesita una identificación oficial con fotografía de preferencia la matrícula consular que obtiene en el Consulado mexicano más cercano.

Por sentido común, se recomienda a las personas que no van a viajar NO se presenten a despedir o recibir a familiares en los aeropuertos, es preferible que permanezcan en sus casas, comprendan que existe cierto nivel de riesgo de inspección o chequeo, especialmente si el familiar que viaja no tiene documentación adecuada o insuficiente, se pudiera generar mayor revisión que puede afectar a sus familiares que fueron a despedirlo o a recibirlo al aeropuerto.

Un elemento adicional de riesgo que no existía antes de la “Era Trump” es para los residentes permanentes que hayan viajado en años recientes a los siete países vetados o países considerados “enemigos” de los EU y cuenten con sellos en sus pasaportes vigentes de entrada o salidas, se puede originar una inspección exhaustiva del viajero, en especial a los nacidos en alguno de estos países pero puede incluir a residentes permanentes que hayan viajado a los países mencionados.

Las revisiones aleatorias de teléfonos y computadoras portátiles se pueden dar cuando se vinculan a los viajes mencionados o por otros hechos que a criterio de la autoridad migratoria, impliquen riesgo a la seguridad nacional de EU. En una medida reciente a los solicitantes de visa de turista o renovación de las mismas, se les revisará su actividad en redes sociales y pueden ser castigados si se encuentran ciertos temas relacionados con la política interna de EU y críticas al presidente Trump.

Estados Unidos se ha encontrado en estado de alerta permanente después del 11 de septiembre de 2001 y la administración del presidente Trump ha tomado medidas extremas con el veto de entrada a personas de siete países árabes y se mantiene una guerra antiterrorista, es pertinente que el inmigrante evite situaciones de alto riesgo como portar documentos falsos que es delito federal e implica cárcel.

Evite verse envuelto en faltas menores como violaciones de tránsito, robos de apariencia insignificante como tomar mercancías y objetos pequeños en supermercados. Recuerde que en el momento que la policía lo investiga por un asunto de rutina o insignificante, se podría convertir en una pesadilla en este periodo de alta sensibilidad anti-inmigrante y las profundas secuelas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, usted puede ser gravemente afectado si esta sin permiso de trabajo, su situación es muy vulnerable.

2.- Si usted no tiene familia ni amigos en la ciudad estadounidense donde vive, lea los periódicos, escuche la radio en español y vea los noticieros televisados, generalmente encuentra información importante sobre posibles redadas y retenes de migración, mejores barrios para vivir, como rentar cuarto o vivienda, acontecimientos locales y anuncios de interés como vacantes de empleo.

Las iglesias son lugares para encontrar consejo y orientación no importa que no sea creyente. Acérquese a los negocios latinos y busque gente que hable español, sus consejos pueden ser importantes para el recién llegado. Si usted no tiene conexión de Internet, visite una biblioteca pública que en general tiene acceso gratis a Internet para entrar a varios sitios de Internet donde puede leer información migratoria y noticias de su interés. Evite fraudes de personas que le ofrezcan permisos de trabajo o residencia legal y preséntese al Departamento de Protección de su Consulado para informarse.

3.- Frente a la policía, migración o cualquier autoridad: “mil veces mejor indocumentado que con documentos falsos”. Existen graves penas de cárcel para las personas que son sorprendidas con documentos falsos. A la persona indocumentada simplemente se le expulsa del territorio de Estados Unidos. Si es reincidente indocumentado podría sufrir encarcelamiento por varios meses, dependiendo del tipo de operativo donde lo detengan.

4.- Recuerde siempre que usted es muy vulnerable y le conviene seguir al pie de la letra las leyes de este país, siempre use los cinturones de seguridad en su vehículo, jamás tome bebidas alcohólicas cuando conduce, respete los límites de velocidad y cuide siempre de respetar las señales de tránsito. Si usted es detenido por la policía corre riesgos mayores por una simple infracción de tránsito como el no usar direccionales al dar vuelta. Recuerde que en muchas ciudades de EU la Policía trabaja en conjunto con las autoridades migratorias y un simple incidente de tránsito se puede convertir en orden de deportación.

5.- Sea discreto y siempre tome precauciones: de preferencia no sea trasnochador, no maneje de noche si no tiene necesidad de hacerlo, no le conviene hacer reuniones escandalosas en su casa o apartamento y que jamás se prolonguen más allá de las 10 de la noche.

Sea un vecino discreto y amigable, no acose o agreda verbalmente a mujeres o jovencitas en la calle, un simple “piropo” a una persona que usted no conoce puede implicar detención por la policía y ser acusado de acoso sexual. Insinuar o realizar propuestas sexuales a menores de edad es sumamente penado aún cuando la persona menor de edad acepte o simpatice con “avances” o flirteo de un adulto.

No deje basura tirada ni haga de su pasillo o jardín un horrible tiradero que enoje a sus vecinos. Nunca deje abandonados carritos del supermercado en su estacionamiento o calle. Muestre que usted es una persona sin tacha y comportamiento superior. De lo contrario, la policía podría venir a su vivienda y afectar su tranquilidad.

Bernardo Mendez Lugo, Ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Actualmente es Director Ejecutivo de Fundación @AméricaSinMuros. Lo puedes contactar en consulmendez@yahoo.com Facebook: @Bernardo Méndez Lugo Twitter: @berniemendez,