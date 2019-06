Suecia y Noruega tienen las mejores políticas de familia, según Unicef

Naciones Unidas, 12 jun (EFE).- Suecia, Noruega e Islandia tienen las mejores políticas de familia del mundo, según un estudio llevado a cabo por Unicef, que compara la situación en 31 países ricos de todo el mundo y que coloca a España en mitad de la tabla.

El informe se basa en un análisis de los permisos para madres y padres y en los servicios de cuidado y educación de los niños de 0 a 6 años, dos factores clave para los pequeños, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia.

“No hay un momento más crítico para el desarrollo cerebral de los niños y, por tanto, de sus futuros, que los primeros años de vida”, apuntó en un comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, que insistió en que los Gobiernos tienen que ayudar a los padres a crear las condiciones necesarias para sus retoños.

En su informe, Unicef pone el foco en los países de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puntuando sus políticas, y no analiza la situación en países más pobres.

El ránking resultante, del que están ausentes algunas naciones por falta de datos, está liderado por los países nórdicos, con Suecia, Noruega e Islandia al frente.

Suecia, el número uno, no es el primero en ninguno de los apartados individuales que se tienen en cuenta, pero figura en la parte alta en la mayor parte de ellos.

Por ejemplo, 35 semanas de permiso de maternidad pagado sitúan al país escandinavo en el puesto 17, pero las casi 11 de paternidad (cuarto puesto) y las altas tasas de niños que acuden a centros infantiles (quinto entre los de 0 a 3 años y tercero entre los de 3 a 6) impulsan a Suecia a lo más alto.

Tras Suecia, Noruega e Islandia aparecen en la tabla Estonia, Portugal, Alemania y Dinamarca.

España, mientras, figura en el puesto número 14, entre Bélgica y Países Bajos.

Con 16 semanas de maternidad pagada, España tiene por delante a 26 países en ese ámbito, mientras que se coloca en el 17 en el caso de la paternidad, con algo más de dos semanas.

En cuanto a la asistencia de los más pequeños a guarderías y escuelas, España es el número 11 de 0 a 3 años (con un 39 % de los niños que acuden) y el número 5 de 3 a 6 años (con un 95 %), gracias a la oferta pública.

De los 31 países clasificados por Unicef, figuran a la cola del ránking general Suiza, Grecia, Chipre, el Reino Unido e Irlanda.

Mientras, no se incluyen en el listado a otros como Japón, Corea, Chile, Canadá, México o Estados Unidos, al no disponer de datos sobre el cuidado infantil, aunque sí se analizan sus permisos parentales.

En el caso de los permisos de maternidad, destaca sobremanera la situación estadounidense, el único país de todos los estudiados donde no hay ni un solo día pagado garantizado por ley.

En el otro extremo, Estonia ofrece a las madres 85 semanas totalmente pagadas.