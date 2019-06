Raptors vencen a los Warriors y ganan su primer anillo en la NBA

Oakland, CA. 13 jun (EFE).- Los Raptors de Toronto ganaron a los Warriors de Golden State por 114 a 110 en el sexto partido de la final y lograron su primer anillo de la NBA para Canadá, por no mencionar que sería el primer campeonato de una liga profesional para el país desde que los Azulejos de Toronto ganaron la Serie Mundial en 1993.

Los Warriors de Golden State no pudieron extender su racha triunfal a un segundo juego en fila ni prolongar la serie una vez más y la búsqueda del tricampeonato en la NBA no pasó de ser un simple anhelo en una serie en la que no tuvieron el protagonismo esperado en el Oracle Arena.

Con el protagonismo de Kawhi Leonard, Kyle Lowrd e Ibaka, los Raptors hicieron la tarea que no pudieron el pasado lunes en su casa y celebraron en el Oracle Arena.

Los Warriors llegaron al juego con el reto de superar el desgaste emocional y físico luego de observar la forma en que su estrella Kevin Durant, dos veces Jugador Más Valioso de la Final de la NBA, cayó de nuevo lesionado.

Toronto dejó la serie 4-2 y sacó máximo provecho de su visita al Oracle Arena donde ganó cuatro partidos decisivos.

Serge Ibaka consigue finalmente su soñado campeonato de la NBA