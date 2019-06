Se inicia la fiebre del fútbol con la Copa América

La Liga de México aporta más jugadores que la de España a Copa América 2019

México, 14 jun (EFE).-La Liga MX del fútbol mexicano es la que mayor cantidad de jugadores aporta a la edición 46 de la Copa América que arranca este viernes en Brasil.

Con un cifra de 27 jugadores, la Liga de México se colocó por delante de la LaLiga de España que apuntó 25 elementos, mientras que en tercer sitio se colocó Italia con 21.

Chile, Colombia y Ecuador fueron las selecciones que más representantes llamaron de México con 5 cada una.

Por Chile estarán Nicolás Castillo (América), Igor Lichnovsky (Cruz Azul), Diego Valdés (Santos Laguna), Eduardo Vargas (Tigres) Angelo Sagal (Pachuca).

De Colombia llamaron a Stefan Medina (Monterrey), Mateus Uribe y Roger Martínez (América), Edwin Cardona (Pahuca) y William Tesillo León).

Mientras que de Ecuador estarán Renato Ibarra (América), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Enner Valencia (Tigres), Ángel Mena (León) y Gabriel Achillier (Morelia).



En el caso de España los países que más jugadores llamaron para el torneo fueron Brasil con 6 y Uruguay y Venezuela con 5.

Por Brasil estarán Casemiro y Eder Militao (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético de Madrid) y Arthur y Philippe Coutinho (Barcelona).

Con Uruguay asistirán José María Giménez y Diego Godín (Atlético de Madrid), Luis Suárez (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Fede Valverde (Real Madrid) y Maxi Gómez (Celta de Vigo).

Mientras que por Venezuela llamaron a Yangel Herrera y Juan Pablo Anor (Huesca), Roberto Rosales (Espanyol), Mikel Villanueva (Gimnastic) y Darwin Machis (Cadiz CF).

En tanto, por Argentina destaca el astro Lionel Messi (Barcelona), Ramiro Funes Mori (Villarreal) y Giovanni Lo Celso (Real Betis).

Además de otros seis repartidos entre Chile (2) y Colombia, Paraguay, Perú y Japón, éstos cuatro con un representante.

En México los argentinos convocados fueron Agustín Marchesin y Guido Rodríguez, portero y centrocampista del América respectivamente, y Guido Pizarro, de los Tigres, quienes le ganaron la carrera a jugadores como Iván Marcone, que decidió dejar la Liga MX para militar en el Boca Juniors de su papis con la esperanza de estar en la albiceleste, situación que no ocurrió al final. Además, Uruguay convocó a Jonathan Rodríguez (Cruz Azul); Bolivia Luis Haquin y Alejandro Chumacero (Puebla); Paraguay a Bruno Valdez (América), Juan Iturbe (Pumas UNAM) y Celso Ortiz (Monterrey).

Mientras que Perú llamó a Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Edison Flores (Morelia) y Anderson Santamaría (Atlas).

Brasil y Venezuela no tiene jugadores de la Liga mexicana, mientras que Catar y Japón, que completan el cuadro de competidores, son invitados para esta edición debido a que selecciones de Concacaf no pueden asistir pues se encuentran en las mismas fechas, participando en Copa Oro.

14 de junio

Grupo A: Brasil vs. , Estadio Morumbi, São Paulo, 21:30 hora local (mismo horario para , 20:30 para , 19.30 para y Perú, 02:30 para )

15 de junio

Grupo A: vs. Perú, Arena do Grêmio, Porto Alegre, 16:00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 para Chile, 14:00 para Colombia y Perú; 21:00 para España)

Grupo B: Argentina vs. Colombia, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, 19:00 hora local (mismo horario para Argentina; 18:00 de Chile; 17.00 para Colombia y Perú; 00:00 para España)

16 de junio

Grupo B: vs. , Estadio Mineirão, Belo Horizonte, 19:00 hora local (mismo horario para Argentina; 18:00 de Chile; 17.00 para Colombia y Perú; 00:00 para España)

17 de junio

Grupo C: Japón vs. Chile, Estadio Morumbi, São Paulo, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

18 de junio

Grupo A: Bolivia vs. Perú, Estadio Maracanã, Río de Janeiro, 18:30 hora local (mismo horario para Argentina; 17:30 de Chile; 16:30 de Colombia y Perú; 23:30 de España)

Grupo A: Brasil vs. Venezuela, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, 21:30 hora local (mismo horario para Argentina; 20:30 de Chile; 19:30 de Colombia y Perú; 02:30 de España)

19 de junio

Grupo B: Colombia vs. Qatar, Estadio Morumbi, São Paulo, 18:30 hora local (mismo horario para Argentina; 17:30 de Chile; 16:30 de Colombia y Perú; 23:30 de España)

Grupo B: Argentina vs. , Estadio Mineirão, Belo Horizonte, 21:30 hora local (mismo horario para Argentina; 20:30 para Chile; 19:30 para Colombia y Perú; 02:30 de España)

20 de junio

Grupo C: Uruguay vs. Japón, Arena do Grêmio, Porto Alegre, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 para Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

21 de junio

Grupo C: Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

22 de junio

Grupo A: Perú vs. Brasil, Arena Corinthians, São Paulo, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

Grupo A: Bolivia vs. Venezuela, Estadio Mineirão, Belo Horizonte, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

23 de junio

Grupo B: Qatar vs. Argentina, Arena do Grêmio, Porto Alegre, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

Grupo B: Colombia vs. Paraguay, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

24 de junio

Grupo C: Chile vs. Uruguay, Estadio Maracanã, Río de Janeiro, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

Grupo C: Ecuador vs. Japón, Estadio Mineirão, Belo Horizonte, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

Cuartos de final

27 de junio

1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C, Arena do Grêmio, Porto Alegre; 21:30 hora local (mismo horario para Argentina; 20:30 para Chile; 19:30 para Colombia y Perú; 02:30 de España)

28 de junio

2° Grupo A vs. 2° Grupo B, Estadio Maracanã, Río de Janeiro, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

28 de junio

1° Grupo B vs. 2° Grupo C, Arena Corinthians, São Paulo; 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 de España)

29 de junio

1° Grupo C vs. 3° B/C, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía, 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

Semifinales

2 de julio

Ganador “1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C” vs. Ganador “2° Grupo A vs. 2° Grupo B”, Estadio Mineirão, Belo Horizonte; 21:30 hora local (mismo horario para Argentina; 20:30 para Chile; 19:30 para Colombia y Perú; 02:30 de España)

3 de julio

Ganador “1° Grupo B vs. 2° Grupo C” vs. “1° Grupo C vs. 3° B/C”, Arena do Gremio, Porto Alegre; 21:30 hora local (mismo horario para Argentina; 20:30 para Chile; 19:30 para Colombia y Perú; 02:30 de España)

Tercer/cuarto puesto

6 de julio, Arena do Corinthians, Sao Paulo; 16.00 hora local (mismo horario para Argentina; 15:00 de Chile; 14:00 de Colombia y Perú; 21:00 de España)

Final

7 de julio, Maracaná, Río de Janeiro; 17:00 hora local (mismo horario para Argentina; 16:00 para Chile, 15:00 para Colombia y Perú; 22:00 para España)