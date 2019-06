Helado Negro, la sutil música de un “Joven, Latino y Orgulloso”

Washington, 21 jun (EFE).- Helado Negro, como se hace llamar el músico ecuatoriano-estadounidense Roberto Carlos Lange, celebra en su gira por el país la diversidad y las múltiples identidades al asegurar que se siente “cómodo” siendo “ni de aquí ni de allá”.

“Siempre me ha gustado esa canción tan popular del argentino Facundo Cabral: No soy de aquí no soy de allá. Esa idea de que cuando estoy en EE.UU. soy hijo de inmigrantes del Ecuador; y cuando estoy en Latinoamérica soy gringo”, afirma Lange en conversación telefónica con Efe desde la furgoneta en algún lugar cerca de Portland (Maine).

Está en plena gira de presentación de su último disco “This is how you smile” (Así es como sonríes), el sexto y el primero con el sello RVNGIntl, donde fusiona el pop futurista con los ritmos cálidos, y pasa con absoluta naturalidad del español al inglés.

“Es como crecí, en el sur de Florida, hablando español e inglés en la casa, en la calle, saltando de idiomas, intercambiando palabras”, agrega.

“Yo vivo en eso, así es como me siento, no hay una sola identidad”, subraya el músico, que estudió sonido y arte en la Savannah College of Art and Design (SCAD) de Savannah, en el estado de Georgia.

Tras graduarse, se trasladó a Nueva York, donde reside y ha grabado sus cinco discos anteriores, todos bajo el nombre de Helado Negro.

Lange, sin embargo, no olvida sus raíces latinas con canciones como “Young, Latin and Proud” (Joven, latino y orgulloso) o “My brown skin” (Mi piel morena) en las que se suma a las demandas sociales de derechos básicos para las minorías en el país.

La primera, uno de sus temas más conocidos, fue escrita -explica- “como un mensaje de ánimo” a él mismo cuando era más joven.

“Sobre todo el ruido que rodea a lo que uno debe ser o debería ser como persona morena, como latino. Es raro y puede ser molesto muchas veces. La canción está justo entre un susurro y un grito. Soy yo diciéndome a mí mismo que está bien ser todas esas cosas diferentes”, reflexiona.

Aunque matiza, a continuación, “las canciones siempre cambian, dependen del momento, del público”.

Pese al foco más intimista del disco, el músico reconoce la agitada situación en el país bajo la presidencia de Donald Trump, pero apunta que “la política está en todos lados, también en tu cuarto”.

“No se trata de pelear por pelear, tienes que ofrecer algo, me arde más pelear por las personas que necesitan ayuda”, remarca.

Por eso, se muestra encantado de la iniciativa lanzada junto al sello discográfico para que un porcentaje de las ventas del disco van destinadas a la organización de defensa de derechos de los inmigrantes “United We Dream”.

Lange prefiere la suavidad que la contundencia, y a ello hace referencia el título del disco, “This is how you smile”, tomado de un poema de la escritora Jamaica Kincaid.

“Es una lista de instrucciones de una madre a una hija sobre cómo vivir en este mundo. Y lo hace a través de la sonrisa. Le dice: Así es cómo sonríes a alguien a quien te gusta, así es como lo haces a quien no te gusta, así lo haces con alguien muy especial, así es como sonríes a alguien que quieres que se vaya. Me gusta esa manera sutil de retratar el poder de la sonrisa”, revela.

La furgoneta con Helado Negro continúa su camino con cerca de una decena de conciertos que le llevarán en los próximos días a Chicago, Boston, Raleigh (Carolina del Norte), Charlottesville (Virginia) y Washington D.C, entre otras ciudades, antes de cruzar a Europa en otoño.