George Clooney dirigirá y protagonizará una película para Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- George Clooney dirigirá y protagonizará una película para Netflix que adaptará la novela “Good Morning, Midnight” de Lily Brooks-Dalton, informó este lunes la plataforma digital en un comunicado.

Mark L. Smith, que escribió junto al mexicano Alejandro González-Iñárritu la película “The Revenant” (2015), firmará el guion de esta cinta que todavía no tiene título y en la que figurarán como productores Clooney y Grant Heslov.

El filme, cuyo rodaje comenzará en octubre, narrará la historia de un científico en el Ártico que trata de contactar con la tripulación de una nave que intenta regresar a la Tierra.

“Grant y yo no podríamos estar más emocionados de estar involucrados en este increíble proyecto”, dijo Clooney, quien ganó el Óscar a la mejor película junto a Heslov y Ben Affleck por “Argo” (2012).

Clooney tiene otra estatuilla en su vitrina como mejor actor de reparto por “Syriana” (2005).

“Mark es un escritor que hemos admirado durante mucho tiempo y su guion es cautivador. Estamos también entusiasmados de trabajar con nuestros amigos de Netflix”, añadió el artista estadounidense.

Se trata de la primera película que Clooney dirige y protagoniza para un servicio de “streaming” (emisión en línea), aunque este año estrenó en la plataforma digital Hulu la serie limitada “Catch-22”.

Además, esta cinta será la primera de Clooney como realizador desde “Suburbicon” (2017) y su primer trabajo como actor en un filme desde “Money Monster” (2016), thriller que dirigió Jodie Foster y en donde compartió protagonismo con Julia Roberts.

Clooney también ha dejado su huella como intérprete en “O Brother, Where Art Thou?” (2000), la saga de “Ocean’s Eleven” o “Gravity” (2013), mientras que como realizador ha brillado en películas como “Good Night and Good Luck” (2005) o “The Ides of March” (2011).

Ganador del premio Cecil B. DeMille, que en los Globos de Oro reconoce la carrera de una gran personalidad del cine, Clooney ha destacado también por su trabajo humanitario junto a su esposa Amal Clooney, una prestigiosa abogada que, entre otros casos, ha defendido a las mujeres yazidíes que fueron víctimas de esclavitud y genocidio por parte del grupo yihadista Estado Islámico (EI).