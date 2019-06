MBARI Open House

The Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) invites you to its annual open house on Saturday, July 20, 2019, from noon to 5:00 p.m. This all-ages event is free and open to the public.

Enjoy hands-on activities, science presentations, and amazing underwater videos. Learn about the latest discoveries in Marine Science. Check out our deep-sea robots and research vessels. Talk with marine researchers and engineers. Build your underwater robot.

MBARI is located off high one in Moss Landing, halfway between Santa Cruz and Monterey. Get more information at www.mbari.org or call 831-775-1700.

This a public service message from the non-profit Monterey Bay Aquarium Research Institute and La Oferta publication.

Jornada Abierta de MBARI

El Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) los invita a su jornada abierta annual el sábado 20 de julio 2019, desde las 12 p.m. a las 5:00 p.m. Este evento es gratuito y abierto al público de todas las edades.

Disfrute de exhibiciones educativas, presentaciones científicas y videos asombrosos del mar profundo. Aprenda sobre los últimos descubrimientos de la Ciencia Marina. Conozca a los científicos e ingenieros de MBARI, construya su propio vehículo operado remotamente y vea los barcos de investigación en el muelle y nuestros robots submarinos.

MBARI está ubicado en Moss Landing, saliendo de la autopista Uno, a medio camino entre Santa Cruz y Monterey. Obtenga más información en www.mbari.org , o llame al 831-775-1771.