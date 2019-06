Instagram threatening Amazon with its e-trade plans

San Francisco, Jun 26 (EFE).- The current dominance in online commerce enjoyed by Amazon could be endangered if Instagram, with its one billion users worldwide, pushes ahead with its plans to enter that space, as its new chief, Adam Mosseri, has said he intends to do.

In his first public interview on the company’s future strategy since taking over at Instagram last October, Mosseri told The Financial Times that his plan for the firm is to “connect the dots thoughtfully” among shoppers, sellers and what he called Instagram’s huge number of “influencers.”

Mosseri’s idea is for the photo platform, owned by Facebook, to leave behind its mainly visual aspect as a virtual space on which users can show images to other Web surfers to transform itself into a sales portal.

Among other things, Mosseri defended introducing at Instagram e-commerce functions like the “shopping bag” – similar to the shopping cart on other Web sites – and “native checkout,” where shoppers can purchase goods directly on Instagram without leaving the app.

Although proportionately it still represents a small portion of worldwide purchases, e-commerce is growing year by year and in 2018 exceeded $2.86 trillion in sales around the globe, an 18 percent jump from the previous year, according to figures from Digital Commerce 360.

At present, the sector continues to be dominated by a few big players – mainly China’s Alibaba and JD.com and US firms Amazon, eBay and Walmart.

A decisive push by Instagram into this sector would have few repercussions for Alibaba and JD.com since Instagram, like Facebook, is prohibited from operating in the Asian giant, but Amazon, with its overwhelming dominance in the rest of the world, could suffer.

The firm run by Jeff Bezos so far in 2019 has been the online portal that has captured almost half of all virtual transactions in the US, specifically 47 percent, according to eMarketer.

The photo app, in fact, launched a direct sales pilot program in March, although it is limited to a little over 20 brands – including Zara, Burberry, Michael Kors, Nike, Adidas, Prada, Uniqlo, Dior, Oscar de la Renta and H&M – with payments being processed using PayPal technology.

Mosseri said that the firm will still need several years to fully transform itself into a sales venue because building the necessary infrastructure, such as striking agreements with payment service providers in each country where it intends to operate, will take some time.

Mosseri said in his Financial Times interview that the e-commerce world is extremely fragmented and it will take the firm “5-10 years” to carve out its niche there.

With its e-commerce plans, the Facebook subsidiary is following in the steps of another Internet giant, Google, which last May announced a redesign of its “Shopping” portal to allow users to buy products directly without having to access sellers’ Web pages.

Up until then, Google’s e-commerce division had been showing users photos and information about different brands of the products they are seeking, but to buy an item users still had to go to the sellers’ Web sites.

Instagram amenaza a Amazon con sus planes en el comercio electrónico

San Francisco, 25 jun (EFE).- El actual dominio del comercio electrónico por parte de Amazon podría verse amenazado si Instagram, con sus 1.000 millones de usuarios a nivel mundial, saca adelante sus planes para adentrarse en este terreno, tal y como adelantó el nuevo jefe del servicio, Adam Mosseri.

En su primera entrevista pública sobre la estrategia de futuro de la compañía desde que accedió al cargo en octubre del año pasado, Mosseri explicó a The Financial Times que su proyecto para la firma es “conectar de forma concienzuda los nodos entre compradores, vendedores y el gran número de influenciadores” de Instagram.

La idea del directivo es que la plataforma de fotografías, propiedad de Facebook y que cuenta con unos 1.000 millones de usuarios, saque partido de su naturaleza eminentemente visual para convertirse, además de un lugar en el que mostrar imágenes a otros internautas, en un portal de ventas.

Entre otras medidas, Mosseri defendió la introducción en Instagram de funciones propias del comercio electrónico como el “carro de la compra” y el “checkout nativo”, que permiten a los usuarios almacenar productos antes de comprarlos y pagar directamente en la aplicación, sin tener que acudir a terceros.

Aunque proporcionalmente sigue representando una porción pequeña de las transacciones mundiales, el comercio electrónico crece año tras año y en 2018 ya llegó a suponer un valor de 2,86 billones de dólares en todo el planeta, tras haber experimentado una subida del 18 % con respecto al ejercicio anterior, según datos de Digital Commerce 360.

El sector sigue dominado por unos pocos grandes actores, principalmente los chinos Alibaba y JD.com y los estadounidenses Amazon, eBay y Walmart.

Una hipotética irrupción con fuerza de Instagram en este campo apenas tendría efectos para Alibaba y JD.com, ya que Instagram, como Facebook, están prohibidos en el país asiático, pero Amazon, con un dominio abrumador en el resto del mundo, sí podría sufrir las consecuencias.

La empresa que dirige Jeff Bezos ha sido, en lo que va de 2019, el portal en el que se han llevado a cabo casi la mitad de todas las transacciones online en Estados Unidos (un 47 % según eMarketer), una jugosa porción del pastel que Instagram podría amenazar.

La aplicación de fotografías, de hecho, ya empezó un programa piloto de venta directa en marzo, aunque limitada a poco más de una veintena de marcas (entre ellas Zara, Burberry, Michael Kors, Nike, Adidas, Prada, Uniqlo, Dior, Oscar de la Renta y H&M) y en el que el pago se procesa con tecnología de PayPal.

Mosseri explicó que todavía se necesitarán varios años para convertir Instagram en una plataforma de ventas, ya que hay que construir la infraestructura necesaria, como por ejemplo asociarse con proveedores de servicios de pago en cada país en el que quieran operar.

“Ese mundo (el del comercio electrónico) está extremadamente fragmentado. Así que nos llevará mucho, mucho tiempo. Esto no es cosa de un año, sino un proyecto de entre cinco y diez años”, apuntó el máximo responsable de la red social en su entrevista con “The Financial Times”.

La subsidiaria de Facebook sigue así los pasos de otro gigante de internet, Google, que en mayo pasado anunció un rediseño de su portal de compras “Shopping” que, como principal novedad, permite a los internautas adquirir productos directamente sin tener que acceder a la página web del vendedor.

Hasta entonces, la sección de Google destinada a transacciones comerciales (una pestaña que aparece junto a las de “imágenes”, “mapas” y “videos”) mostraba al usuario fotografías e información sobre distintas marcas que comercializan el producto buscado, pero para comprarlo había que acceder a la web del vendedor.