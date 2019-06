Ocasio agranda su influencia demócrata con victoria Cabán

Nueva York, 25 jun (EFEUSA).- La congresista del ala izquierda del Partido Demócrata Alexandria Ocasio-Cortez agrandó esta noche su influencia frente al establishment de su partido al ganar en las primarias a fiscal de su distrito electoral, Queens (Nueva York), la candidata que ella apoyó públicamente, la latina Tiffany Cabán.



Según los datos oficiales y con el 99 % del escrutinio, Cabán ha ganado las primarias demócratas a fiscal de Queens con el 39,7 % de los apoyos, frente a la candidata de ‘aparato’ demócrata, Melinda Katz, con un 38,3 % de los votos, en lo que ha sido una dura pugna.



Las primarias demócratas a fiscal de Queens, el distrito más grande y multiétnico de Nueva York, se habían vuelto a plantear como una nueva lucha entre la maquinaria del partido, representada por la actual presidenta de Queens, Melinda Katz, y por Cabán, que es la defensora del pueblo en el distrito.



Además de Ocasio, la candidatura de Cabán fue respaldada por varias personalidades del ala más progresista del Partido Demócrata, como los candidatos presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, además de los políticos locales, también de origen latino como Cabán y Ocasio, Julia Salazar, Jessica Ramos y Carlos Menchaca.



“Necesitamos una ganadora que luche por que todos seamos tratados equitativamente bajo la ley. Si Tiffany Cabán gana, las cosas van a cambiar”, había asegurado Ocasio, que como Cabán sus padres son puertorriqueños.



Entre sus apoyos también destaca el de la actriz Cyntia Nixon, que intentó desbancar en 2018 al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en las primarias demócratas.



Asimismo, organizaciones demócratas como “New York Progressive Action Network” o ONG activistas como “Haciendo Camino” mostraron su claro apoyo a Cabán.



Incluso el influyente periódico The New York Time no dudó en apoyar a esta joven demócrata que insta a poner fin al “injusto sistema de justicia que permite que los ricos salgan pronto mientras que los pobres acaban en la cárcel”



Por su parte, Katz, la candidata de la “maquinaria” del partido, fue arropada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, seguido de senadores y diputados estatales, así como otros alcaldes de distrito como el del Bronx, Ruben Diez, o el de Brooklyn, Eric Adams.



Pero Katz también es la candidata preferida de Joe Crowley, que justo hace un año fue derrotado contra pronóstico por Ocasio en la primarias demócratas para las elecciones al Congreso tras 14 años seguidos siendo el candidato indiscutido del partido por el distrito de Queens-Bronx.



Ocasio ha vuelto así a ganar al establishment con la victoria de Cabán y ha agrandado su figura política con el total control ahora de su distrito electoral, en una corriente que cada vez ofrece más peso a las jóvenes políticas latinas de Nueva York.