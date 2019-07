Eugenio Derbez recibirá premio de Herencia Hispana

WASHINGTON, DC (23 de julio 2019) – La Fundación de Herencia Hispana anunció hoy que el actor, productor y escritor mexicano Eugenio Derbez recibirá el Premio de Herencia Hispana por Cine durante la edición 32 de la Premiación Anual de Herencia Hispana que se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts el 1ro de octubre de este año.

Derbez es conocido como una de las fuerzas creativas más influyentes provenientes de Latinoamérica. También, es uno de los actores más queridos y reconocidos por la comunidad Latinx en Estados Unidos. Variety lo nombró el hombre Hispano más influyente del mundo, y del mismo modo lo nombraron el mejor influenciador redes sociales en Latinoamérica por los últimos dos años con más de 37 millones de seguidores. Tanto como productor y estrella de cine, sus últimas tres películas han sido éxitos de taquilla.

Los Premios de Herencia Hispana fueron creados por la Casa Blanca en 1987 para conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y son considerados de los más altos honores por Latinos para Latinos. Cuentan con el apoyo de 40 instituciones nacionales comprometidas con la comunidad hispana.

Los otros galardonados para el 2019 serán anunciados durante el resto del verano seguidos por los artistas, anfitriones y presentadores (visita https://www.youtube.com/watch?v=C92ZiK5MxAs ). Hay oportunidades de patrocinio para los Premios de Herencia Hispana. Target será el patrocinador principal.

“La Fundación de Herencia Hispana está sumamente feliz de reconocer la carrera y el impacto cultural de Eugenio Derbez quien ha ayudado a abrir las puertas para más latinos en la industria del entretenimiento,” dijo José Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación de Herencia Hispana. “La influencia y trabajo de Eugenio son un ejemplo del impacto de los Latinos en Estados Unidos y alrededor del mundo.”

Nacido en la Cuidad de México, Derbez es hijo de la legendaria actriz de cine y televisión, Sylvia Derbez. Comenzó a actuar a los doce años y posee un grado en dirección de cine del Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro. En adicción se graduó en actuación del Centro de Educación Artística de Televisa. Estudió y se entrenó en baile y música, y pudo demonstrar esos talentos en espectáculos como “Latinologues” en Broadway y la producción “Dirty Rotten Scoundrels” en la Cuidad de México

Derbez será visto próximamente en “Dora and the Lost City of Gold” (Dora y la Ciudad Perdida, en español) de Paramount que estrenará en cines el 9 de agosto. Será la voz de Glenn en “The Angry Birds Movie 2” (Angry Birds 2 La Película, en español) de Sony el 14 de agosto. Su rol más reciente fue con Anna Faris en una nueva versión hecha por MGM/Lionsdale de “Overboard” (Hombre al Agua), un clásico de la comedia romántica que facturó más de $100 millones en la taquilla mundialmente y fue producida por 3pas Studios, la compañía de producción de Derbez.

Previo a eso protagonizó y produjo “How to be a Latin Lover,” junto a Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch. Esto después de “Instructions Not Included” la comedia dramática que lo lanzó al estrellato. Derbez dirigió y fue co-guionista de esta película que se convirtió en la más exitosa en en el idioma español en los Estados Unidos y a nivel mundial. También rompió varios récords de taquilla y facturó más de $100 millones.

Tuvo papeles en “The Nutcracker and the Four Realms” de Disney con Helen Mirren, Keira Knightly y Morgan Freeman, y “Miracles from Heaven” de Sony con Jennifer Garner. En adición, actuó en varias películas de Adam Sandler y ha sido la voz en muchas películas animadas.

Por más de dos décadas, los programas de televisión que él ha creado y ha protagonizado como “La Familia P. Luche” y “XHDRbZ”, se han hecho parte de la cultura popular sur de la frontera, con gran éxito no solamente en México, pero en Estados Unidos y Latinoamérica.

Sus trabajos como presentador en los Latin Grammys y la Copa Mundial de la FIFA han atraído audiencias inmensas globalmente. Derbez ha sido el anfitrión de los Latin Grammys en varias ocasiones, donde atrajo millones de televidentes alrededor del mundo. En honor a su popularidad y contribuciones a las artes en los dos idiomas, Derbez fue galardonado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood e California en el 2016.

Su empresa productora 3pas Studios, ¿tiene un tablero extenso de películas y programas de televisión que incluye “Y Como Es Él?” con Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, que se encuentra actualmente en las etapas de producción.

En televisión, 3pas acaba de producir y completar la segunda temporada de la competencia de comedia “LOL: Last One Laughing,” presentado por Derbez, para Amazon. LOL es uno de los programas de Amazon que más éxito ha tenido internacionalmente. 3pas ha cerrado y creado proyectos con ABC, NBC, Hulu, E!, FX, Starz, Apple and y más en todos géneros de televisión. 3pas también tiene acuerdos prioritarios en televisión y cine con Lionsgate.

La lista de galardonados en el pasado al Premio de la Herencia Hispana incluye a Oscar de la Hoya, en adición la Juez Asociada Sonia Sotomayor, Rita Moreno y Plácido Domingo. A esta lista se une Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Estefan, Oscar Hijuelos, Martin Sheen, Ricky Martin y Rubén Blades. Con ellos también la Fania All-Stars, Junot Diaz, José Feliciano, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Juanes, Antonio Banderas, Juan Luis Guerra, Anthony Quinn, J Balvin, Zoe Saldana, Juan Marichal, Los Tigres Del Norte, Oscar de la Renta, América Ferrera, Pedro Martínez, Luis Fonsi, Andy García, Gael García Bernal, los Latin Grammys, Diego Luna, y más.

Acerca de la Fundación de la Herencia Hispana

Los Premios de la Herencia Hispana sirven como lanzamiento de los galardonados programas de la Fundación de Herencia Hispana que durante todo el año inspiran, preparan y conectan a líderes latinos innovadores en el aula, la comunidad y la fuerza de trabajo para cumplir con las prioridades de los Estados Unidos. También para promover el orgullo cultural. La HHF es una organización nacional sin fines de lucro, para más información sobre la misión de la fundación visita www.hispanicheritage.org .

Para más información sobre la Premiación de Herencia Hispana 2019 o solicitar credenciales para medios, por favor contactar a John Reilly al 212.878.5076/jreilly@rogersandcowan o Sylvia Bedrosian: sbedrosian@rogersandcowan.com