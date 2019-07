Cuco, la voz chicana del futuro: Que haya latinos en la industria es activismo

Hawthorne (EE.UU.), 27 jul (EFE).- Con Rolling Stone o Los Angeles Times situándole como una gran promesa musical de Estados Unidos, Cuco, un chicano de solo 21 años que acaba de editar su esperadísimo disco debut, dijo a Efe que la presencia de artistas latinos e inmigrantes en la industria es “una forma de activismo”.



“Mi música no es necesariamente activista, pero creo que mi presencia en la industria, y la presencia de latinos inmigrantes y de latinos que vienen de papás inmigrantes, es importante”, argumentó Omar Baños, el músico detrás del fenómeno de Cuco.



“De donde quiera que vengan, están representando a una comunidad que trabaja muy duro. Todos queremos lo mismo para nuestras familias: queremos ayudar. Y solamente estar presente en esta industria creo que es una forma de activismo”, añadió.



Tímido, modesto y con un punto entre tierno e inocente, Cuco se convirtió en toda una revelación con singles como “Lo que siento” (2017) y el viernes editó su primer álbum, “Para mí”, un trabajo en el que profundiza en su romántica y ensoñadora mezcla de pop, R&B, psicodelia, rap y ritmos latinos.

Pero mientras medios como The New Yorker, The Wall Street Journal o Pitchfork se apresuraban ayer a publicar sus reseñas con el disco recién salido del horno, este californiano hijo de inmigrantes mexicanos no se fue a celebrarlo por todo lo alto sino que prefirió acudir a un homenaje íntimo y especial en su Hawthorne natal.



“Es importante porque aquí crecí, aquí tengo las experiencias más importantes de mi vida”, resumió con sencillez.



El alcalde de Hawthorne, la población al suroeste de Los Ángeles que vio nacer a The Beach Boys, le entregó las llaves de la ciudad en un acto en el que Cuco recibió, hasta llegar a las lágrimas, el cariño de sus padres, amigos, maestros y vecinos.



“Hay dos mundos: uno es de Cuco y otro es de Omar. Y siempre quiero estar en el de Omar cuando no estoy trabajando como Cuco”, explicó.



El mundo de Omar comenzó a cambiar en 2016, cuando este cantante y multinstrumentista colgó en internet una versión de “Sleep Walk” de Santo & Johnny que se convirtió en un pequeño éxito en las redes.



Con temas en inglés y en español y el encanto artesanal de quien graba sus canciones en casa, Cuco pasó, poco a poco, de ser un secreto “milenial” a actuar en macrofestivales como Coachella (2018) y conquistar a miles de adolescentes no solo en EE.UU.



“Siempre me he dejado inspirar por gente que crea su propia música, que crean todo el proyecto ellos mismos. Yo quería hacer lo mismo, aunque no tenía todo el dinero para tener un estudio en aquel tiempo…”, contó sobre sus inicios.



Los gustos de Cuco provienen de “todo tipo de estilos”, desde los boleros que escuchaba su madre a géneros alejados de sus composiciones como el metal o la salsa.



“En mi subconsciente es algo que simplemente se combinó y creó mi música”, indicó.



Así, “Para mí” conserva el atractivo DIY (“do it yourself”, hazlo tú mismo) de sus primeras canciones, pero también se beneficia de una producción que deja atrás el sonido “amateur”.



Brillan, por ejemplo, el pop psicodélico a lo Tame Impala de “Keeping Tabs” o “Far Away From Home”, el R&B cargado de emotividad de “Feelings”, o incursiones en la bossa nova como “Best Friend”, todo dentro de un álbum de sonido cálido y placentero que resulta ideal para un atardecer californiano.



“No juegues conmigo, me rompiste el corazón, pero también estoy muy obsesionado contigo: no sé si te amo, no sé si te odio”, canta en “Bossa no sé”, un ejemplo de que, aunque Cuco también reflexione sobre la soledad o de las drogas, “Para mí” es sobre todo un disco atravesado de principio a fin por el romanticismo.



“Es algo que me sale fácil. Es la música: uno se expresa más fácil con canciones”, señaló sobre su llamativa predisposición a hablar de amor y profundos sentimientos pese a su admitida timidez.



Fichado por el sello Interscope, este inusual rompecorazones ha sido encuadrado junto a figuras emergentes como Billie Eilish o Clairo en el “bedroom pop” (pop de dormitorio).



Pero su obra puede recordar, por momentos, a otros latinos de la escena alternativa como Kali Uchis o Helado Negro.



Con los pies en la tierra y sin interés por ser una estrella, Cuco resaltó que el accidente de coche que sufrió en 2018, que detuvo momentáneamente su carrera, fue “una manera brutal” pero “necesaria” de “tomar un descanso”.



“Creo que voy a empezar a producir más. Quiero poder estar en mi casa. Andar de gira me cansa mucho. Soy una persona tímida, me gusta más estar en segundo plano”, cerró.



David Villafranca