Papa Francisco: “Jóvenes Scout construyan una Europa integradora”

Ciudad del Vaticano, 3 ago (EFE).- El papa Francisco encargó hoy a miles de jóvenes Scout procedentes de toda Europa construir un continente que “no proteja los espacios, sino que genere encuentros”, en la audiencia que mantuvo con ellos en el Vaticano.



“El amor por Europa, que os une, no solo necesita de observadores atentos, sino de constructores activos: constructores de sociedades reconciliadas e integradas”, avisó el pontífice ante los jóvenes que le escuchaban en el Aula Pablo VI.



El papa entonces les instó a impulsar una “Europa renovada, no protectora de espacios, sino que genere encuentros”.

“Vosotros, de toda Europa, tenéis esta misión histórica. Con vuestro camino y vuestros sueños estáis ya forjando el espíritu europeo”, celebró.



Francisco fue ovacionado por alrededor de 5.000 chicos y chicas llegados de veinte países europeas a la capital italiana para asistir al “Euromoot”, que reúne a los miembros de la Unión Internacional de los guías Scout del continente.



Ante ellos Francisco les instó a ser activos, comprometidos y libres, aunque advirtió que esto último, la libertad, “no se obtiene encerrados en una habitación con el teléfono móvil ni alucinándose para evadirse de la realidad”.



El papa recurrió a una frase de Jesús del Evangelio, “Dad y se os será dado” pues, lamentó, “en la actualidad se piensa inmediatamente en tener”.



“Muchos viven con el único objetivo de tener lo que les gusta, pero nunca están satisfechos porque cuando tienes algo, quieres otra cosa. El corazón se entrena con el ‘dar'”, resumió.



Y esto se consigue, les exhortó, “levantándose del sofá, de la comodidad que nos hace encerrarnos en nosotros mismos, y poniéndose en marcha”.



“Por favor, no dejéis la vida en la mesilla de noche, no os conforméis con verla en la televisión. No creáis que será la próxima aplicación móvil lo que os haga felices”, invitó.



Esta invitación también sirve para el Medioambiente: “Si seguimos explotándolo nos dará una lección terrible”, advirtió.

Francisco recordó que la Creación “no tiene fronteras”, que es “un libro abierto” donde las plantas, los bosques y los animales crecen sin limitaciones, lo que a su parecer da un consejo: “Estamos en el mundo para encontrarnos con los demás”, subrayó.



“La Creación está hecha para conectarnos con Dios y entre nosotros, es la red social de Dios. Pero si partimos de conceptos predeterminados sobre los demás, siempre veremos límites y barreras”, zanjó.



El papa cerró la audiencia con los Scout recorriendo el enorme Aula Pablo VI, saludando a muchos de ellos, en primer lugar a algunos en silla de ruedas en primera fila, y no escatimó en apretones de mano, autofotos e incluso se puso al cuello su típica pañoleta.