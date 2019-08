Diez Reglas de Oro para Deportados y Retornados en México.

Por: Bernardo Méndez Lugo

1.-Antes de llegar a México es recomendable preparar papeles y documentación personales y si hay familia que permanece en EU, se deben preparar permisos y custodias para los menores que permanecen en EU. Cuando el regreso a México fue por una deportación inesperada y hay miembros de la familia que permanecen en EU, es importante evaluar si la madre se queda con los hijos o regresa a México con el cónyuge deportado. En este segundo caso se deberá asegurar que se firme una custodia con familiares y amigos cercanos en EU que se responsabilicen de los menores. Una excelente guía ha sido proporcionada por la CNDH en sus recomendaciones en “El Plan es tener un plan”: http://www.cndh.org.mx/Migrantes_plan

2.- El deportado o retornado por vía terrestre o por aeropuerto de CdMX debe contactar a las autoridades del nuevo gobierno federal encabezado por AMLO del Programa que sustituyó a “Somos Mexicanos” que si bien tenía recursos limitados pueden brindar ciertas orientaciones y apoyos básicos. En la ciudad de México y ciudades fronterizas existen albergues para estadías temporales y organizaciones civiles promigrantes que apoyan en trámites de identificaciones como credencial de elector, actas de nacimiento y búsqueda de empleo, entre otras gestiones.

3.- Si el deportado permanece en la ciudad de México puede solicitar apoyos de la SEDERC y la Secretaria de Trabajo de la CdMx ambas dependencias del gobierno capitalino. Si permanece en ciudades fronterizas se puede acceder de manera temporal a los albergues donde se les informará de ciertos apoyos de los gobiernos locales y estatales que en general son limitados o canalizados a sus oriundos que son retornados. Vía los albergues es pertinente buscar enlaces con fundaciones y ONGs locales y nacionales que apoyan reinserción laboral de deportados y retornados.

4.- Los deportados y retornados que regresan a sus lugares de origen en sus estados deben ponerse en contacto con las dependencias estatales que atienden a migrantes. La inmensa mayoría de los gobiernos estatales tienen oficinas de atención a migrantes aunque cuentan con Recursos limitados. Es posible que deportados jóvenes entre 18 y 29 años puedan acceder a becas de aprendices del Programa jóvenes construyendo el Futuro auspiciado en todo el territorio nacional por la Secretaria del Trabajo ( STPS) y que estará vigente todo el sexenio así que si no tienes 18 años ahora podrás calificar al cumplirlos. También hay oferta de becas para estudios universitarios si tienes la prepa o High School terminada y estás en estas edades. Tienes dudas? Eres Centroamericano? Escríbenos a: @consulmendez@yahoo.com

5.- Los estados de Guerrero, Michoacán y Zacatecas cuentan con Secretarías del Migrante en sus respectivas capitales y en el caso de Michoacán se cuenta con oficinas en muchos de los 113 municipios del estado. Los estados de Jalisco y Guanajuato cuentan con institutos estatales de atención al Migrante que es oriundo de esos estados. Se brindan diversos apoyos para obtener documentos de identidad, trámites de actas de nacimiento, revalidación de estudios, certificación laboral y búsqueda de empleo y en algunos casos apoyos para emprendedores que desean iniciar un negocio.

6.- El resto de estados cuentan con oficinas de atención a sus migrantes y han sido muy activas las oficinas de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Durango, Ciudad de México y Yucatán. Pero todos los estados de la República cuentan con oficinas con servicios y apoyos, muchas veces limitados pero similares a los estados que cuentan secretarías y oficinas más activas. El directorio de estas oficinas se puede consultar en: www.paisano.gob.mx que es la Guia Paisano que publica la Secretaria de Gobernación.

7.- Nuestra organización Promigrante Americasinmuros.org brinda información de enlace con albergues y fundaciones que ayudan en ciertos trámites y explorar apoyos para reinserción laboral e iniciar negocios. Americasinmuros realiza talleres para mejorar búsqueda de empleo y contacto con posibles empleadores. Contacto con: bernardo.mendez@americasinmuros.org y consulmendez@yahoo.com

8.-En todo el país hay fundaciones, albergues y organizaciones civiles Promigrante. En INDESOL (www.indesol.gob.mx) dependencia de Sedesol están registradas 900 organizaciones civiles de temas migrantes. Considerando que no todas están activas y no todas brindan apoyos se puede calcular que al menos 300 de estas organizaciones pueden brindar algún tipo de apoyo, pero dichas OSC en su mayoría ya no cuentan con fondos de Indesol y del gobierno federal.

9.- informes de algunas organizaciones de deportados como NewComienzos, HolaCode, Deportados Unidos en la Lucha, Estado Aztlán, Dreamers en Acción y SM Editorial en asociación con Universidad Dayton de Ohio (Todos cuentan con página FB) ayudan en orientación general, capacitación, entrenamiento y reinserción laboral.

10.- Una advertencia para las organizaciones Promigrante: en algunos casos excepcionales hay personas que se hacen pasar como deportados o retornados para aprovecharse de la buena voluntad de organizaciones promigrantes. Recientemente Ana Laura López de Deportados Unidos en la Lucha reportó un robo y abuso de confianza al colectivo que coordina.

Bernardo Mendez Lugo, Ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Actualmente es Director Ejecutivo de Fundación @AméricaSinMuros. Lo puedes contactar en consulmendez@yahoo.com Facebook: @Bernardo Méndez Lugo Twitter: @berniemendez,