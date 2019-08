México necesita quintuplicar cantidad de oncólogos para luchar contra cáncer

México, 27 ago (EFE).- México necesita quintuplicar el número de médicos oncólogos para luchar contra el cáncer, ya que actualmente se dispone solo de 473 cuando se recomiendan 20 por cada millón de habitantes, aseguró este martes el doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

En el Efe Fórum “Un nuevo paradigma para la atención del cáncer en México”, Meneses García destacó que es prioritaria la formación de profesionales de la salud especializados en cáncer, la tercera causa de muerte en el país.

La alta tasa de mortandad por cáncer se debe en parte a que se hace un diagnóstico tardío en un país en el que cada año se diagnostican 191.000 nuevos casos.

Agregó que, por ello, se tiene que trabajar más en la detección oportuna del cáncer y destinar mayores recursos a las etapas tempranas de la enfermedad.

El cáncer de mayor incidencia, acotó, es el de mama, seguido del de próstata, colon y pulmón. Resaltó que cada año se presentan 85.000 defunciones por cáncer lo que se traduce en que del total de muertes 14 de cada 100 se deben a esta enfermedad.

Meneses García sentenció que “hacen falta cinco veces más de especialistas”, es decir que para una población de 130 millones de habitantes se necesitan un total de 2.600 oncólogos.

También subrayó que otra de las problemáticas para atender el cáncer es la falta de cobertura, pues por ejemplo, en el cáncer de mama el alcance es de apenas el 20 % a nivel nacional.

Agregó que esto se debe a que las personas no acuden a realizarse las pruebas aunque tienen la información, lo que deriva en el tiempo de atención que pasa entre que se diagnostican y comienzan el tratamiento que es de siete meses en promedio.

En tanto, el doctor Jorge Tanaka, director de Acceso y Asuntos Corporativos de Roche México, explicó que iniciativas como el Registro Nacional de Cáncer ayudarán a tener una mejor visión de esta enfermedad desde su diagnóstico hasta la implementación de cuidados paliativos.

Por su parte, la doctora Farina Esther Arreguin González, jefe del servicio de oncología pediátrica del Centro Médico “20 de Noviembre”, aseguró que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños.

Subrayó que esta enfermedad es curable en edad pediátrica si se detecta a tiempo y en países desarrollados tienen una supervivencia de más del 80 % mientras que en México apenas es del 50 %.

En el mismo foro, organizado por la agencia Efe, el doctor Luis Alonso Herrera Montalvo, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), insistió en que construir políticas públicas basadas en datos provenientes de la población del país es necesario para lograr las metas en la lucha contra el cáncer.

El especialista consideró que la mayoría de las soluciones que se toman en el sistema de salud se hace con base a datos de otras poblaciones, lo cual no ayuda a tener éxito.

Herrera Montalvo explicó que se disponen de muchas variables para aplicar el mismo tratamiento a todas las personas que padecen la enfermedad pues incluso entre los mismos mexicanos existen diversidades culturales.

Por ello, enfatizó, “si no se consideran todas las variables no se va a tener éxito, si no conocemos el entorno de las poblaciones del país será difícil porque las medidas que se tomen no tienen que ser iguales para todos”.

Herrera Montalvo señaló que el Instituto Nacional de Medicina Genómica tendrá que involucrarse más en la lucha contra el cáncer pero sobre todo en la creación de programas que sirvan para la detección temprana y oportuna de la enfermedad.