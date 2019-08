México se reivindica como punto de origen del chocolate

México, 29 ago (EFE).- México festejará, por primera vez de forma oficial, el Día Nacional del Cacao y el Chocolate el próximo 2 de septiembre, con el propósito de mantener e impulsar la presencia del cultivo del cacao en los mercados nacional e internacional, ante escenarios que ponen en peligro su presencia en su lugar de origen.

La celebración, que tendrá lugar todos los años en la misma fecha, fue promovida por la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco), y fue aprobada en marzo pasado en el Congreso de México.

De acuerdo con esta asociación civil, actualmente la industria chocolatera mexicana enfrenta importantes retos como son la baja producción del cacao en México, que de 2003 a 2016 tuvo una reducción de 46,24 %, así como impuestos al chocolate y el desmedido precio del azúcar.

“Hubo una terrible plaga en los cultivos de cacao hace unos ocho o diez años, que costó muchísimo trabajo controlar”, refirió a Efe Alicia Páramo, directora general de Aschoco.

Adicionalmente, afirmó, “el consumo de chocolate en México es bajo; consumimos 750 gramos per cápita al año, cuando hay países como Suiza, como Bélgica, que consumen 11 kilos al año per cápita”.

Para 2016 se satisfacía 41,22 % de los requerimientos nacionales con producción interna de cacao, situación que no ha cambiado mucho en la actualidad, lo que establece una dependencia de importaciones proveniente de Ecuador, Costa de Marfil, República Dominicana, Colombia y Ghana.

México es de los pocos países con las condiciones propicias para cultivar cacao, pese a lo cual ocupa el decimotercero lugar mundial en producción con 28.363 toneladas y un valor de 51 millones de pesos (2,55 millones de dólares), mientras que esta industria en el mundo representa un negocio de 95.000 millones de dólares al año.

“Es por ello que estamos promoviendo el Día Nacional del Cacao y del Chocolate, porque no es posible que no produzcamos más cacao, no es posible que no lo consumamos, no es posible que no lo presumamos al mundo”, indicó Páramo.

En México, Tabasco es el principal estado productor de cacao al contribuir con 68,8 % de la producción nacional, seguido por Chiapas con 31,1 %.

Guerrero, Oaxaca y Veracruz cuentan con condiciones óptimas para su plantación, pero no representan una proporción significativa de la producción. Por ello la agrupación, que representa a la mayoría de los productores chocolate del país, busca replicar allí los modelos exitosos de los estados de mayor producción.

Como parte de las actividades previas al Día Nacional del Cacao y del Chocolate, la Aschoco realiza del 29 al 31 de agosto una exposición en el World Trade Center de Ciudad de México una muestra denominada Salón Chocolate, que congrega a diferentes actores de la industria, incluyendo cerca de 120 productores y fabricantes de chocolate quienes muestran a los asistentes aspectos como cultura, elaboración, tendencias, consumo, e innovación alrededor de este producto.

Asimismo, difundirá en las redes sociales información sobre el valor cultural y nutricional del cacao y el chocolate, los cuales han sido parte de la cultura y la gastronomía del país desde alrededor del año 1900 A.C., cuando los agricultores olmecas ya producían este alimento.