Piden revisión histórica del pacto de españoles y tlaxcaltecas contra mexicas

México, 3 sep (EFE).- La alianza de Tlaxcala con los conquistadores españoles para derrotar al imperio mexica debe ser revisada históricamente a la luz de las circunstancias de esas culturas en un momento en que España estaba en formación y México aún no existía, señaló el académico Luis Manuel Vázquez Morales.

Coordinador de Historia de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura en el estado mexicano de Tlaxcala, Vázquez Morales dijo a Efe que el objetivo es revisar “cómo se construyó la idea de Tlaxcala en el siglo XVI a partir de la llegada de los españoles”.

Académicos e investigadores de México han debatido en los últimos meses en diversos foros tanto la historia y la cultura tlaxcaltecas como su papel en la construcción de la nación mexicana, nacida a partir de la derrota de los mexicas y la toma de su capital, Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521.

Los mexicas, también llamados aztecas, dominaban a la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, a los cuales les exigían tributos, aunque la historia señala que nunca conquistaron Tlaxcala, un pueblo que siempre los consideró como sus peores enemigos.

Los tlaxcaltecas y los españoles se enfrentaron en varias batallas armadas antes de valorar y sopesar la posibilidad de esta alianza que acabó por derrotar a los mexicas, que entonces avasallaban a otros pueblos en el territorio del que actualmente es México.

En su análisis, Vázquez pide considerar que en el siglo XVI, “en el momento del contacto, el único pueblo que existe como tal es Tlaxcala; España está apenas en formación y por supuesto México tampoco existe”.

Consideró que la alianza Tlaxcala-España ocurre a partir de que ambas partes se percatan de las posibilidades que les puede brindar el pacto, que según las crónicas que se consulten fue sugerido por unos o por otros.

La visión de los tlaxcaltecas en la conquista del imperio mexica quedó plasmada en el Lienzo de Tlaxcala, cuya probable publicación en un libro digital se encuentra a consideración, señaló a Efe el académico.

“El Lienzo lo que pretende es mostrar el apoyo que los tlaxcaltecas le dieron a (el conquistador español Hernán) Cortés”, apuntó el maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los tlaxcaltecas, detalló Vázquez Morales, “van a plasmar que los hispanos los buscaron en busca de apoyo y, por otra parte, en las crónicas se nos dice que los indígenas buscaron a los españoles para pedirles apoyo y derrotar a los mexicas”.

El especialista destacó la importancia que tiene el considerar que un pacto de esta naturaleza solo era posible entre dos culturas iguales.

A los señores de Tlaxcala, “Cortés les pide que adoren al dios verdadero y al emperador Carlos V, y una vez que lo juran se puede establecer el pacto”, comentó el académico.

Entonces, Cortés promete a Tlaxcala “privilegios que no se van a observar en ningún otro virreinato, que no iba a tener ningún otro súbdito del rey, como es el de no pagar impuestos, tener un escudo real y otros privilegios como el de conformar un cabildo indígena a la par del cabildo español”, indicó.

Vázquez Morales destacó que es importante poner sobre la mesa los elementos que ayuden a comprender que lo que siempre se ha considerado una traición de los tlaxcaltecas a los pueblos indígenas, simplemente no lo fue. “Obviamente no voy a traicionar a quien no es mi amigo”, apostilló.

La idea de México como nación surge en el Siglo XIX con la Independencia y se consolida en la época de Benito Juárez y el triunfo de la República sobre el llamado Segundo Imperio Mexicano, encabezado por el emperador Maximiliano (1867).