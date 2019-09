Alejandra Guzmán rinde homenaje al rock en español con su “Live at the Roxy”

México, 5 sep (EFE).- La cantante mexicana Alejandra Guzmán decidió rendir un homenaje a canciones clásicas del rock en español, con las que ella creció, en su último disco “Alejandra Guzmán: Live at the Roxy”.

El álbum incluye 12 temas, 10 de los cuales son versiones de éxitos del rock en español y dos canciones son inéditas.

Destacan los temas “No voy en tren”, de Charly García; “Mi enfermedad”, de Los Rodríguez, y “De música ligera”, de Soda Stereo.

“Es un gran homenaje, pero fue difícil hacerlo. A veces es complicado tomar una canción que ya es un éxito y hacerla tuya”, dijo este jueves Guzmán en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Estos son “éxitos que ya conocemos y con los que yo crecí (…) son canciones que no puedo mejorar las versiones que existen pero los arreglos están bien hechos”, dijo la cantante, de 51 años.

Sobre la influencia de los músicos argentinos en el rock en español, Guzmán dijo que a Andrés Calamaro, exlíder de Los Rodríguez, lo admira “pero quedó muy buen la versión de ‘Mi enfermedad'” y es una de sus favoritas. “Conocí también a Charly García (en su momento) y dije ‘este si está loco'”, agregó.

Mientras que de Gustavo Cerati, fallecido líder de Soda Stereo, dijo que le hubiera gustado que escuchara su versión de “De música ligera”.

“Para mí Cerati es un maestro, lo vi en el escenario alguna vez y (Soda Stereo) para mí es el mejor grupo que ha existido en Latinoamérica”, señaló.

La reconocida artista dijo que el disco fue un proyecto que se decidió rápido “pero lento de producir” ya que se grabo en vivo en The Roxy Theatre, un famoso lugar para el rock en Hollywood.

Consideró que en 30 años de carrera ha tratado de elegir muy bien sus proyectos. “He hecho lo que me ha tocado, escogí muy bien mi carrera y durante este tiempo no me ha ido nada mal, creo que algo bueno estoy haciendo”.

Dijo que todo artista deber tener los pies en la tierra, ser humilde y honesto y preparar muy bien cada disco.

“Pero cada disco es distinto y si un disco tiene éxito siempre quieres superarlo, pero no es fácil; con este álbum me divertí porque volví a mis raíces”, puntualizó.

En el disco también sobresalen las canciones “Lucha de gigantes” y “Escuela de calor, de las bandas españolas Nacha Pop y Radio Futura, respectivamente.

“Todo a pulmón”, del compositor argentino Alejandro Lerner y difundida por el español Miguel Ríos, también aparece en este álbum.

Además hay éxitos de bandas mexicanas como “Viento”, de Caifanes; “Oye mi amor”, de Maná, y “Las piedras rodantes”, de El Tri.

El disco incluye dos canciones inéditas, “Camina solo” y “La visa sigue”, que fue compuesta por Guzmán con dedicatoria especial para su hija Frida Sofía.

Precisamente la relación con su hija, con quien no se habla, fue un tema que Guzmán tocó ante la prensa.

“Todos hemos pasado por un mal momento, una discusión y luego regresas y le pides perdón a tu mamá y no pasa nada. Siempre estaré para mi hija, siempre la voy a amar. Nunca voy a hablar mal de ella, nunca voy hablar mal de mi sangre”, sentenció.

El nuevo disco de Guzmán saldrá a la venta este viernes y el sábado la cantante ofrecerá un concierto en el Arena Ciudad de México como parte la gira “La Guzmán Tour 2019” que la llevará en septiembre, octubre y noviembre por ciudades de Estados Unidos, Perú y México.