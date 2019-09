Ciudadanos mexicanos protestan y piden renuncia de AMLO

Guadalajara (México), 15 sep (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este domingo en diferentes partes de México y Estados Unidos en el llamado “Grito ciudadano” para mostrar su descontento con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a quien piden su renuncia y el fin de las políticas públicas “socialistas”.

En Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, miembros del Congreso Nacional Ciudadano y otras organizaciones civiles tomaron algunas calles para reclamar por lo que consideran la “traición” del presidente mexicano.

“Traicionero, traidor López Obrador” y “traicionero que miente es el presidente” gritaron los manifestantes en su recorrido hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes (también conocida como la glorieta de los desaparecidos) donde colocaron pancartas exigiendo la renuncia del primer mandatario.

“AMLO traidor por afectarnos económica como gubernamentalmente al pueblo de México decadente también en salud, educación y seguridad pública, entre otras muchas cosas”, decía una de los carteles.

Diego Zavala, miembro de la comisión de seguridad del Congreso Nacional Ciudadano, dijo a Efe que desde hace diez años han conformado unas 3.000 células de hasta 30 personas en diversas ciudades de México para “observar a los gobernantes” y buscar “el bien común”.

“Ahorita estamos vigilando al gobierno federal. No nos parece (gusta) que el presidente López Obrador esté haciendo un desastre, esté diciendo mentiras en las redes sociales, que el país está bien cuando la seguridad está por los suelos. La libertad de expresión la están coartando y recortan el presupuesto en medicinas. Eso es muy grave”, explicó.

Señaló que están trabajando en un plebiscito para pedir la renuncia del presidente mexicano para lo que en los próximos tres meses estarán haciendo una encuesta y recabando datos de ciudadanos inconformes.

Vestidos de blanco y portando banderas mexicanas los manifestantes iniciaron los discursos con frases como ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva México!, ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡No al comunismo!

Oradores de diversas organizaciones ciudadanas expresaron su inconformidad por la intención del gobierno federal de “instaurar el socialismo” y “una guardia nacional bolivariana” y pretender imponer en las escuelas una “ideología de género” que “está en contra de la vida”.

Ana Cortés, una joven perteneciente al Congreso Nacional Ciudadano afirmó que salieron a las calles para defender a “México, el valor de la vida y la libertad”.

“Nos están ocultando toda la información que está pasando, hay mucha gente que está muriendo, están apoyando causas que no son correctas, que está matando la vida, hay muchas luchas que no son correctas, nos están mintiendo a todos, nos están vendiendo ideas que no son y están permeando a la sociedad y no debemos permitirlo”, señaló.

La manifestación se realizó de manera paralela en algunos de las plazas de 60 ciudades de México y Estados Unidos.