“Saved By the Bell”, entre las apuestas para el “streaming” de NBCUniversal

Los Ángeles, 17 sep (EFE).- Versiones actualizadas o continuaciones de clásicos de la televisión como “Saved By the Bell”, “Battlestar Galactica” o “Punky Brewster” figuran entre las apuestas de NBCUniversal para su nuevo servicio de “streaming”, que se llamará Peacock (pavo real, en inglés).

El gigante mediático dio hoy algunas detalles de la plataforma con la que pretende hacerse hueco en el concurrido y muy competido mundo de la televisión digital, un negocio en el que, junto a servicios ya consolidados como Netflix, Amazon Prime Video o Hulu, ya calientan motores inminentes novedades como Disney+, Apple TV+ o HBO Max.

Además de la ya anunciada incorporación a Peacock de “The Office”, que era uno de los contenidos estrella de Netflix, NBCUniversal confirmó hoy que también contará con los derechos de “Parks and Recreation”, la popular comedia que protagonizó Amy Poehler.

En cuanto a sus propuestas de nuevos contenidos, Peacock recuperará la comedia juvenil “Saved by the Bell”, con actores de la producción original como Elizabeth Berkley y Mario Lopez; y se pondrá en manos de Sam Esmail, creador de “Mr. Robot”, para dar continuidad al clásico de la ciencia-ficción “Battlestar Galactica”.

Además, la comedia de los años 80 “Punky Brewster” regresará a la pantalla con su actriz protagonista Soleil Moon Frye ya como adulta.

Peacock también prepara los dramas “Dr. Death”, con Jamie Dornan, Alec Baldwin y Christian Slater como figuras de su reparto; “Brave New World”, con Alden Ehrenreich y Demi Moore al frente; “Angelyne”, protagonizada por Emmy Rossum; y “One of Us Is Lying”, de la que no se concretaron nombres para su elenco.

En cuanto a las comedias, Peacock apostará por “Rutherford Falls”, con Mike Schur al timón (“The Office”) y Ed Helms como estrella; “Straight Talk”, producida por Rashida Jones y protagonizada por Jada Pinkett Smith; “A.P.Bio”, que tendrá una nueva temporada con Glenn Howerton y Patton Oswalt; y “Psych”, de la que se desarrollará una segunda película derivada de la serie.

Gracias a Telemundo, que es propiedad de NBCUniversal, Peacock contará con producciones en español, nuevas o ya emitidas, como “100 días para volver”, “Armas de mujer”, “Betty en NY,” “El barón” o “Preso No. 1.”

NBCUniversal enfatizó que, al margen de su producción original, una de sus fortalezas es su catálogo clásico de televisión, ya que sus usuarios podrán disfrutar, entre otras, de “30 Rock”, “Saturday Night Live”, “Cheers”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Frasier”, “Downton Abbey”, “Everyone Loves Raymond”, “Friday Night Lights”, “House”, “Battlestar Galactica” “Married With Children” o “Will & Grace”.

Peacock también emitirá películas de estreno, aunque por ahora no se dieron más detalles al respecto.

No obstante, la plataforma sí que destacó atractivos de su oferta fílmica como “American Pie”, “Bridesmaids”, “Meet the Parents”, “A Beautiful Mind”, “Casino”, “Brokeback Mountain”, “Shrek” “Back to the Future”, “Dallas Buyers Club”, “Do the Right Thing”, “Erin Brockovich”, “E.T. The Extra Terrestrial”, “Jaws”, “Mamma Mia!”, “The Breakfast Club”, y las sagas “Bourne” y “Fast & Furious”.