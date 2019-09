Periodistas automovilísticos seleccionan los mejores autos para exteriores

Por Roger Rivero

Fotos Doug Berger

Hay un solo argumento de los detractores de los autos eléctricos que me deja completamente desarmado, sin argumentos para rebatir: “No hay nada como el sonido de un motor V8”. Por dos días manejando 24 de los mejores autos en el mercado, en un evento anual organizado por la Asociación de periodistas automovilismos del noroeste (NUWPA), y luego de escuchar muchos de estos motores en plena faena, no he conseguido más que capitular una vez más.

A este evento llamado “Run to the Sun”, o Corriendo en busca del sol, los fabricantes traen autos de buen rendimiento, concebidos en su mayoría para disfrutar los exteriores. En algún sentido es un evento único, pues tenemos la oportunidad de probar uno tras otro, una excelente y variada selección de sedanes, convertibles, cupés y SUV.

Luego de hacer varias pruebas de audio en casa frente a un ventilador, me embarqué en la encomienda de registrar el sonido del escape de algunos de estos autos, equipado de un buen micrófono, grabadora digital y mucha cinta adhesiva para atarlo todo al exterior de los autos. Algunos de estos autos pueden alcanzar las 60 millas en menos de 4 segundos. Grabé las notas del escape de autos tan caros y hasta exóticos como el Mercedes Benz G63, el Corvette ZR1, Lexus RCF o el Dodge Challenger R/T y otros más modestos como el Hyundai Veloster N, Fiat 124 Spyder Abarth o el Mazda MX5 Miata. Cada grabación, un nuevo paso a la rendición:

Tienen razón los que defienden estos acordes en detrimento de los autos eléctricos. Pueden ser armoniosos o estridentes, de tonos agudos y estridentes como los del Fiat 124, de frecuencias bajas y pastosas como un saxo tenor del Alfa Romero Stelvio Quadrifoglio, o trepidantes y provocadores como los Mercedes AMG o el Corvette.

Una cacofonía a la vez disonante y armónica. Un fondo sonoro que quizás ahuyentó ardillas de campo, ciervos y alguna que otra vida salvaje a nuestro paso, pero un estímulo sonoro para los que amamos la conducción, imposible de imitar por un auto eléctrico.

Al final, mi misión no era precisamente documentar el escape de estos autos. Muy por el contrario. Como grupo, era la de seleccionar por la opinión colegiada, las mejores opciones en el mercado por categoría de auto, y recomendarlas por si este año está pensando que Santa Claus, le va a dejar un auto nuevo bajo la cama. Aquí les dejo con nuestra selección, advirtiéndoles que algunos de ellos, emiten un sonido en el escape del motor que puede llegar a ser intoxicante. Soy testigo.

Como mejor convertible fue seleccionado el 2019 Mazda MX-5 Miata. En la categoría de Cupé fue el nuevo Toyota Supra GR, mientras que como sedan deportivo los participantes eligieron al Mercedes AMG GT 63 S de cuatro puertas. En la categoría de SUV correspondió al Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio el premio como el más divertido de manejar. Entre los 24 participantes, fue seleccionado el Mecedes GT 63 S como el más divertido y excitante de todos.