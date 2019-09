Kate del Castillo se enfada con reportero que la llama “amor”

México, 26 sep (EFE).- La célebre actriz Kate del Castillo contestó tajantemente este miércoles a un reportero que la llamó “amor” en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según replican este jueves muchos medios mexicanos, avivando la polémica.

“Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado”, le dijo el periodista Gabriel Cuevas, ante lo que la actriz se molestó mucho y le respondió: “no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor, nunca” y decidió no contestar más preguntas metiéndose rápidamente a su automóvil.

Los reporteros estaban esperando a Del Castillo (Ciudad de México, 1972) para preguntarle sobre “Los Ángeles de México”, una campaña benéfica de apoyo a los afectados por los sismos de 2017 en México, que presentó junto a otras tres actrices mexicanas de gran éxito: Karla Souza, Ana de la Reguera y Olga Segura y a la que se sumaron muchos otros personajes reconocidos en el país.

“Yo solo le pregunté lo que en redes dicen”, apuntó en Twitter Cuevas, a modo de excusa, y este mismo jueves se justificó diciendo que otros reporteros le gritaron “amor, amor” horas después en otro evento.

Tras responder las preguntas sobre esta iniciativa llegó el comentario del reportero de farándula, entre preguntas referentes a su amistad con Yolanda Andrade, una presentadora que se encuentra en el foco de la polémica tras decir públicamente que se casó hace años con Verónica Castro, con una larga trayectoria como actriz en telenovelas mexicanas.

Del Castillo solamente dijo no sabía ni quería opinar sobre el tema, aunque aseguró que si supiera algo, se lo comentaría a la prensa.

Después de ser llamada “amor” por el periodista, no hizo ningún comentario más acerca de Andrade y Castro y siguió su camino hacia el coche.

La actriz llegó a Ciudad de México para acudir a los Premios Hombres del año, de la revista GQ, en los que fue galardonada como mejor actriz protagonista de serie por su participación en la exitosa “La Reina del Sur”.

Apareció acompañada de su familia en la alfombra del evento vistiendo un vestido blanco con un aplique de flores y una sensual apertura que dejaba ver una de sus piernas al completo.

Tras una entrevista con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán acompañada del actor Sean Penn en octubre de 2015, cuando el capo era el hombre más buscado del mundo, Del Castillo se situó el ojo del huracán desde enero de 2016 al ser acusada por el gobierno mexicano por sus supuestos vínculos con él.

La artista dijo en su momento que fue traicionada por Penn, quien al parecer fue el que proporcionó información a las autoridades de Estados Unidos para dar con el paradero de Guzmán y su posterior detención.

El pasado 29 de agosto Kate del Castillo y la plataforma digital Netflix anunciaron la serie documental y biográfica “Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo”, una producción centrada en el encuentro entre ambos.