Estrellas crean sus propios espacios al ver las puertas cerradas en Hollywood

Miami, 2 oct (EFE).- Eugenio Derbez, Jennifer López o Tyler Perry ultiman para este otoño proyectos propios que, dijeron a Efe, no habrían salido adelante si hace tiempo no hubiesen tomado la decisión de involucrarse directamente en su producción ante las escasas puertas que Hollywood abre a las minorías.

“Cuando me di cuenta de que Hollywood no me iba a invitar a su mesa, decidí hacerme la mía propia”, dijo a Efe Perry, quien tras años intentando que algún estudio hiciera sus películas en 2005 usó todos sus ahorros para producir “Diary of a Mad Black Woman”, que recaudó más de 50 millones de dólares.

Desde entonces, el exitoso productor, actor y director dice que ha seguido trabajando para hacer esta “mesa lo más grande posible”, hasta abrir en 2015 unos estudios en Atlanta que han sido usados por HBO y Marvel, incluso para filmar gran parte del éxito “Black Panther”.

Este septiembre pasado, Perry lanzó al mercado BET Plus, la versión streaming de la exitosa cadena Black Entertainment Television, y en octubre estrena en BET las series “The Oval” y “Sistas”.

La misma máxima, aunque a menor escala, han aplicado los latinos Eva Longoria, Jennifer López y Eugenio Derbez, entre otros.

“Me cansé de que me ofrecieran personajes de jardineros”, explicó Eugenio Derbez al recordar la decisión de crear su productora 3pas (se pronuncia “tripas”).

Desde ella desarrolló sus películas “How to be a Latin Lover” y “Overboard”, cuyos resultados en taquilla le llevaron a negociar con Paramount Studios para el desarrollo de la película “Dora and the Lost City of Gold”, que protagonizó con Eva Longoria e Isabela Moner.

“Mi idea es contar las historias de mexicanos, de latinos, que no se ven en las películas típicas de Hollywood”, agregó el cineasta y actor. “Eso fue algo que me encantó de Dora, ella es científica, sus papás son arqueólogos. Tenemos que enseñar otra cara”.

Es algo que tuvo en mente cuando decidió hacer un reality basado en un viaje que hizo con su esposa y cuatro hijos, todos de madres diferentes. “Quiero que vean que somos una familia normal, como cualquier otra, de cualquier raza”.

Para Jennifer López, el tema no son solo los personajes, sino el punto de vista.

“La misión de mi productora (Nuyorican Productions) es contar historias que no se cuentan normalmente. En especial desde el punto de vista femenino, de las mujeres latinas, de las mujeres de color”, dijo en reciente entrevista con Efe.

Esa fue una de las cosas que más le atrajo de “Husters”, su película de 2019 sobre un grupo de bailarinas exóticas que despluman a ejecutivos de Wall Street.

“El elenco de la cinta éramos todas mujeres de razas diferentes”, destacó.

López está considerando dirigir su próximo proyecto, que está ya en etapa de pre-producción, una película para HBO sobre la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, apodada “La madrina de la cocaína”.

Aunque después de movimientos como #OscarSoWhite, que en 2016 reclamó una mayor presencia de afroamericanos en los premios, y el triunfo de directores mexicanos como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, las contrataciones de estas minorías se han incrementado en Hollywood, tanto actores como personal técnico siguen estando subrepresentados.

Un estudio de la iniciativa Annenberg de la Universidad del Sur de California publicado este agosto reveló que apenas un 3 % de los protagonistas de las 100 películas más taquilleras de entre 2007 y 2018, eran actores latinos, cuando la comunidad hispana representa el 18 % de la población estadounidense.

En los 1.200 filmes importantes que se produjeron en ese período, solo hubo frases para actores latinos en un 53 %.

Pero esta situación va más allá y, según el informe, de los 3.616 créditos de producción mencionados en las películas analizadas solo el 3 % fueron para latinos.

Los artistas entrevistados reconocen que la proliferación y popularidad de plataformas como Netflix y Amazon Prime está ayudando a reducir la brecha, aunque la situación en la pantalla chica es solo un poco mejor.

“Si yo no hubiese ido a Netflix a proponerle mi idea, esta oportunidad no me habría llegado ni en un millón de años”, dijo a Efe Wayans – Little Man Calvin (2006)-, quien protagonizó la comedia “Sextuples”, estrenada en agosto pasado en la plataforma.

“Mis hermanos y yo siempre hemos sido conscientes de que nadie nos va a venir a tocar la puerta y ofrecernos cosas interesantes. Todavía hay muy pocos papeles que representen un verdadero desafío para los afroamericanos y que cuenten de verdad como vivimos”, dijo el actor y productor, quien es parte de la dinastía Wayans que incluye a Dwayne, Keenen Ivory, Damon Sr., Kim y Elvira.

Para Eva Longoria, algo que ha ayudado a abrir la puerta para los realizadores afroamericanos es el respaldo del público, evidenciado en éxitos como el de la cinta “Black Panther”.

“Necesitamos demostrarle con fuerza a los grandes estudios que los latinos sí vemos las películas hechas por nuestros talentos”, indicó la estrella.