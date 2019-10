Exposición propone puertas en lugar de paredes para hablar de inmigración

Miami, 3 oct (EFE).- Puertas en lugar de paredes y lo que nos une en lugar de lo que nos separa es lo que propone la exposición “Common Ground: Immigration”, una iniciativa artística itinerante que se inaugura este jueves en Miami y está dirigida a transmitir ideas como “la inmigración es buena, nuestro sistema no”.

La exposición consiste en nueve puertas que se activan cuando una persona llega y se convierten en pantallas de proyección para unos vídeos que tratan distintos aspectos de la inmigración y aportan datos estadísticos para que cada persona se sienta capaz y segura de “formar parte de la solución” de la crisis migratoria.

Wadi Gaitán, portavoz de The Libre Institute, artífice de esta exposición junto a Americans for Prosperity Foundation, señaló a Efe que se ha escogido Miami como punto de arranque porque es una ciudad con una población mayoritariamente de inmigrantes y de muy diversos orígenes.

Desde el espacio The Deck, en Wynwood, el barrio más artístico de Miami, donde estará abierta al publico hasta este domingo, “Common Ground: Immigration” viajará a Nashville, Tenessee, y después a cinco ciudades más de Estados Unidos, aún por determinar, con su mensaje integrador.

Los “soñadores”, como se conoce a los jóvenes indocumentados llegados en la infancia, un sistema migratorio anacrónico, los combatientes nacidos fuera de EE.UU., los miles de negocios abiertos en Miami por inmigrantes, la amistad con personas de otros orígenes, las leyes que separan a las familias, los valores compartidos y las grandes empresas estadounidenses creadas por personas llegadas de otros lugares tienen cada uno su “puerta”.

Gaitán afirma que el mensaje de “Common Ground: Immigration” no responde al de ningún partido político y apela al consenso, no a la división, por eso resalta las cosas en las que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo, como que “la inmigración es algo bueno”, una opinión compartida por más del 75 % de la población. como aparece sobrepuesto en uno de los videos.

En una de las puertas, la de los “valores compartidos”, se ve a los presidentes republicanos Ronald Regan y George E. Bush, y los demócratas Bill Clinton y Barack Obama hablando positivamente de la inmigración.

Gaitán afirma que The Libre Institute y Americans for Prosperity Foundation, entidades “conservadoras” en el sentido de que creen que el individuo y no necesariamente el gobierno debe ser el centro y defienden el libre mercado, buscan que la gente común se incorpore a la conversación sobre inmigración y darles recursos para ser la “solución”.

Se escogió la figura de las puertas porque están hechas también “para abrirse y dar la bienvenida”.