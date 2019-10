Los Óscar baten récord: 93 cintas lucharán por mejor película internacional

Los Ángeles, 07 oct. (EFE).- La Academia de Hollywood anunció hoy las 93 cintas que competirán por llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional en la 92 edición de los premios más importantes del cine, lo que supone un récord en esta categoría.

Además, por primera vez en la historia de estos galardones, el premio se llamará Mejor Película Internacional y no Mejor Película en Lengua Extranjera como hasta ahora, después de que los integrantes de la Academia aprobasen este año el cambio de nombre.

De las 93 aspirantes, seleccionadas por cada país, la organización elegirá en diciembre un total de 10 precandidatas oficiales a llevarse la estatuilla dorada, lo que supondrá un largometraje más que en las pasadas ediciones cuando solo se escogían 9 largometrajes.

Las aspirantes iberoamericanas son: “Heroic Losers”, de Argentina; “I Miss You”, de Bolivia, “Invisible Life”, de Brasil; “Spider”, de Chile; “Monos”, de Colombia; “The Awakening of the Ants”, de Costa Rica; “A Translator”, de Cuba, “The Projectionist”, de República Dominicana; “The Longest Night”, de Ecuador; “Blood, Passion, and Coffee “, de Honduras; y “The Chambermaid”, de México.

Completan la lista “Everybody Changes”, de Panamá; “Retablo”, de Perú; “The Domain”, de Portugal; “Pain and Glory”, de España; “The Moneychanger”, de Uruguay; y “Being Impossible”, de Venezuela.

El 16 de diciembre se anunciarán las precandidatas que pasarán a la siguiente ronda de la votación de los Óscar.

Finalmente, las nominaciones para todas las categorías de la 90 edición de los Óscar se conocerán el 13 de enero de 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles.

Hasta ahora el récord de aspirantes era de 92 películas en la edición de 2017. El año pasado, de entre las 87 cintas que se presentaron, “Roma”, de Alfonso Cuarón, ganó convirtiéndose en la primera mexicana en llevarse el premio en esta categoría.

Para este año, los medios especializados en la industria citan a “Pain and Glory”, del español Pedro Almodóvar, como una de las favoritas junto a “Parasite” (Corea del Sur), la comedia negra de Bong Joon Ho que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y la francesa “Les Miserables”.