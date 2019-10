“Angel Has Fallen” llega en DVD el 26 de Noviembre

Santa Mónica, CA – La última entrega de la serie de acción Has Fallen irrumpirá a todo gas en los hogares cuando Angel Has Fallen desembarque en Digital el 12 de noviembre y en 4K Ultra HD™ Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray™ Combo Pack (más DVD y Digital), DVD y Bajo Demanda el 26 de noviembre de la mano de Lionsgate. Cargada de escenas de acción, momentos explosivos e impresionantes combates cuerpo a cuerpo que te dejarán pegado al asiento, la franquicia es “más grande y más malvada que nunca” (Andrew Freund, Dish Nation – FOX TV).

La película está protagonizada por Gerard Butler (de 300, Law Abiding Citizen, The Bounty Hunter), el ganador del Óscar® Morgan Freeman (2005, Million Dollar Baby, Mejor Actor Secundario), Jada Pinkett Smith (de Collateral, The Matrix Revolutions, serie televisiva “Red Table Talk”), Lance Reddick (de John Wick franchise, White House Down, Jonah Hex), Tim Blake Nelson (de Leaves of Grass, Fantastic Four, The Ballad of Buster Scruggs), el nomiando al Óscar® Nick Nolte (1992, The Prince of Tides, Mejor Actor; 1999, Affliction, Mejor Actor; 2012, Warrior, Mejor Actor Secundario), y Danny Huston (de The Constant Gardner, serie televisiva “Yellowstone”). Y se trata de una historia de Creighton Rothenberger & Katrin Benedikt, adaptada para la gran pantalla por Robert Mark Kamen y Matt Cook & Ric Roman Waugh, y dirigida por Ric Roman Waugh.

Cuando intentan asesinar al presidente de Estados Unidos Allan Trumbull (Morgan Freeman), su hombre de confianza, el agente del servicio secreto Mike Banning (Gerard Butler), es erróneamente acusado y arrestado. Tras darse a la fuga, se convierte en fugitivo, debe evadir a su propia agencia y despistar al FBI para poder dar con la verdadera amenaza para el presidente. Desesperado por descubrir la verdad, Banning se busca aliados insospechados que le ayudarán a limpiar su nombre, proteger a su familia y salvar al país de una amenaza inminente.

Llévate a casa Angel Has Fallen y sumérgete en un mundo plagado de acción con contenido especial exclusivo, que incluye seis reportajes nunca vistos que desgranan cómo se produjo esta explosiva película.

Cuadruplica la resolución Full HD con el 4K Ultra HD Combo Pack, que incluye Dolby Vision® HDR y que hará que el entretenimiento cobre vida con imágenes ultravívidas. Comparado con la imagen estándar, Dolby Vision genera colores espectaculares nunca antes vistos en pantalla, con destellos 40 veces más brillantes y tonos negros 10 veces más oscuros. Además, el 4K Ultra HD Combo Pack incluye audio Dolby Atmos®, que traslada a los televidentes de un momento ordinario a una experiencia extraordinaria al hacer que el sonido fluya alrededor de ellos. Los espectadores sentirán que forman parte de la acción cuando los sonidos de la gente, los lugares, las cosas y la música cobren vida con un realismo que te dejará sin respiración y que se moverá por el espacio.

El lanzamiento de Angel Has Fallen en 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD estará disponible por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONTENIDO ESPECIAL DEL 4K UHD / BLU-RAY / DVD / DIGITAL

· Reportaje “Even Angels Fall: The Story”

· Reportaje “Someone to Watch Over Me: New Blood”

· Reportaje “Calling All Angels: Casting”

· Reportaje “True Faith: Authenticity”

· Reportaje “Fight for You: Stunts and Action”

· Reportaje “Earth Angel: Recreating DC”

· “Angel Declassified”: Audiocomentario de 3 partes del Director Ric Roman Waugh

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Año de Producción: 2019

Título Original: Angel Has Fallen © 2019 Fallen Productions, Inc. Todos los Derechos Reservados. Artwork & Supplementary Materials © 2019 Lions Gate Entertainment Inc. Todos los Derechos Reservados.

Tipo de Lanzamiento: En Cines

Clasificación: R por violencia y expresiones linguísticas a lo largo de la película

Género: Acción, Thriller

Subtitulado para Sordos: N/A

Subtitulado: Espalo, SDH en Inglés

Duración del Largometraje: 121 Minutos

Formato del 4K Ultra HD: Ultra Alta Definición 2160p Presentación con Dolby Vision 16×9 (2.39:1)

Formato del BD: Alta Definición 1080p Presentación 16×9 (2.39:1)

Formato del DVD: Presentación 16×9 (2.39:1)

Audio del 4K: Dolby Atmos en Inglés, 5.1 Dolby Audio™ en Español y Francés, Audio Descriptivo en Inglés, 2.0 Dolby Audio Optimizado para Visionado Nocturno en Inglés

Audio del BD: Dolby Atmos en Inglés, 5.1 Dolby Audio™ en Español, Audio Descriptivo en Inglés, 2.0 Dolby Audio Optimizado para Visionado Nocturno en Inglés

Audio del DVD: Dolby Atmos en Inglés, 5.1 Dolby Audio™ en Español, Audio Descriptivo en Inglés

