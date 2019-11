Greta Thunberg alude a incendios en California para ilustrar crisis climática

Los Ángeles, 1 nov (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis ambiental, pidió este viernes en Los Ángeles que no se ignore más la catástrofe climática que vive el mundo y puso de ejemplo los incendios que actualmente azotan a California.

La joven se unió en el centro de Los Ángeles a una protesta convocada por la organización Youth Climate Strike L.A., destinada a exigir a los líderes mundiales que establezcan políticas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y que se elimine la producción de combustibles fósiles.

“En estos momentos estamos viviendo el comienzo de una catástrofe climática y ecológica y no podemos ignorar más esta crisis”, señaló Thunberg.

“Me pregunto: ¿Por qué es tan difícil de entender? Estamos repitiendo el mismo mensaje una y otra vez (…) Los científicos están repitiendo (el mismo mensaje) una y otra vez, y todavía no los han escuchado”, insistió.

La joven también se dirigió al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, y a los legisladores estatales para que suspendan las nueve perforaciones petroleras en el estado y para que, al menos, establezcan un espacio mínimo de 2.500 pies (762 metros) entre los sitios de perforación y las áreas residenciales.

Thunberg consideró que el aumento de incendios que han azotado a California en los últimos años es una señal de cómo el cambio climático afecta a todo el mundo.

“Hoy en California estamos viendo en la esquina todo esta destrucción”, apuntó al referirse a los incendios que mantienen en jaque al área metropolitana de Los Ángeles, que está compuesta por cinco condados.

Desde hace tres semanas, California se enfrenta a fuertes incendios que han obligado a evacuar a más de 200.000 personas y han forzado a las compañías eléctricas a programar apagones debido a que los fuertes vientos que pueden derrumbar cables y causar focos de fuego, algo que ha dejado a millones de personas sin electricidad.

La adolescente sueca, de 16 años, visitó esta semana la ciudad californiana de Paradise, que el año pasado fue arrasada por las llamas en otro gran incendio.

“Me reuní con sobrevivientes que me mostraron calle tras calle donde no quedó ningún hogar y escuche historias que me partieron el corazón”, relató.

“La gente está sufriendo estas emergencias y desastres ecológicos que continuarán empeorándose, esto debe significar algo para los que toman las decisiones”, consideró.

Thunberg, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, argumentó que los gobernantes están poniendo sus intereses a corto plazo por encima de las vidas humanas, el planeta, y el futuro.

“¿Por qué la gente en el poder sigue pretendiendo que todo está bien y asume que podemos continuar viviendo como lo hacemos ahora sin un mañana?”, cuestionó la joven, mientras centenares de jóvenes aplaudían sus reclamos frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

“Pero si hay un mañana, ese mañana es donde nosotros los jóvenes vamos a vivir, y nosotros tenemos que pelear por ese mañana y necesitamos protegerlo como si nuestra vidas dependieran de ello”, subrayó.

“Nosotros seremos la voz qué habla por nosotros mismos (…) Y esto es lo que haremos cada viernes y cada día que transcurra (…) No seremos silenciados (…) Nosotros haremos que nos escuchen”, concluyó.