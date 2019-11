Testigos sitúan al jefe de gabinete de Trump en centro de presiones a Ucrania

Washington, 8 nov (EFE).- El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, tuvo un papel central en las presiones a Ucrania que podrían derivar en un juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, según dos testigos de la investigación cuyas declaraciones se hicieron públicas este viernes.

Mulvaney, que desafió este viernes una citación judicial para comparecer ante los investigadores en la Cámara Baja, protagoniza las transcripciones de los testimonios de Alexander Vindman, un experto en Ucrania que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) de la Casa Blanca, y de su exjefa, Fiona Hill.

“Cuando entré (en una reunión en la Casa Blanca el 10 de julio), el embajador (estadounidense ante la Unión Europea, Gordon) Sondland estaba hablando de que tenía un acuerdo con el jefe de gabinete Mulvaney para programar una reunión con los ucranianos si ellos seguían adelante con las investigaciones”, dijo Hill en su testimonio a puerta cerrada en octubre, según la transcripción.

Quince días después de la reunión mencionada por Hill, Trump pidió en una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Kiev indagara en uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, y en los negocios de su hijo Hunter en la compañía de gas ucraniana Burisma.

Vindman corroboró el testimonio de Hill al afirmar que “el 10 de julio quedó completamente claro lo que había que conseguir para que (los ucranianos) tuvieran una reunión en la Casa Blanca” entre los presidentes Trump y Zelenski.

“La petición era que, para conseguir la reunión en la Casa Blanca, tenían que comprometerse a hacer una investigación” sobre Biden y los demócratas, añadió al comparecer el pasado 29 de octubre ante los comités, según la transcripción.

Hasta ahora, las miradas se habían centrado en Sondland, quien reconoció esta semana que él mismo comunicó al Gobierno de Ucrania que la Casa Blanca no le entregaría 400 millones de dólares en ayuda militar hasta que accediera a investigar a Biden.

Pero la afirmación de Hill de que Sondland coordinó con Mulvaney algunas de sus acciones hacia Ucrania podría renovar el escrutinio del jefe interino de gabinete de la Casa Blanca.

El mes pasado, Mulvaney cometió un sonado error al reconocer ante la prensa que Trump retuvo la asistencia militar a Ucrania con el objetivo de que Kiev investigara temas relacionados con los demócratas y las elecciones de 2016, aunque después intentó dar marcha atrás y negó que se condicionara la entrega de esa ayuda.

La transcripción del testimonio de Hill también incluye una de las frases más famosas que ha deparado hasta ahora la investigación, aquella en la que el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, le dijo que él no tenía nada que ver con “el negocio turbio que estaban cocinando Sondland y Mulvaney”.

El abogado de Bolton dijo este viernes que el exasesor de Trump tiene “conocimientos personales” sobre conversaciones relativas a Ucrania en la Casa Blanca “que no se han mencionado hasta ahora en los testimonios de la investigación”.

Sin embargo, Bolton se ha negado hasta ahora a testificar ante los investigadores y no lo hará a no ser que un juez se pronuncie sobre si debe obedecer a las órdenes de la Cámara Baja o de la Casa Blanca, que le presiona para que no hable, según su letrado, Charles Cooper.