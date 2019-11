El arte es nuestra lucha… – Víctor Hugo Santos

Texto y fotos por Mary J. Andrade

El nombre de Víctor Hugo Santos trae a la mente de muchísimas personas que lo hemos acompañado, en diferentes momentos a lo largo de los años de su ir y venir, la imagen de un hombre acompañado siempre de su guitarra, sonriente y lleno de proyectos.

Él es también un hombre de lucha a quien semanalmente vemos en su programa “Radio Germinal 20.15” que presenta en Facebook, a pesar de los estragos causados por el tratamiento médico de radiaciones al que se somete cinco veces por semana, para combatir el cáncer que lo aqueja.

Juchit Ireta – Mi Pueblo

Si regresamos en el tiempo… a la década de los noventas, nos encontramos con una pareja joven, de Michoacán ella y de Ciudad de México él, Leticia y Víctor Hugo, haciendo música y poesía a través de la peña “Juchit Ireta” – Mi Pueblo. En ese ir y venir de ambos, demostrado a través de sus múltiples y simultáneas actividades, iniciaron la peña en su hogar, ubicado en la ciudad de Sunnyvale.

Durante once años, residentes de varias ciudades del Sur de la Bahía nos dábamos cita, mes a mes, en la Bishop Elementary School, Columbia Middle School, Fremont High School en Sunnyvale y luego en Iglesia Unitaria en San Jose para disfrutar de varias horas de música y recitales de compositores, vocalistas e intelectuales procedentes no solo del Norte de California, sino también de México y de varios países sudamericanos.

En una entrevista que le realizó la escritora Yolanda Reynolds, publicada en La Oferta en su edición del 23 de agosto de 1995, Víctor Hugo habló sobre la convicción que lo guíaba junto a su esposa, Leticia, en la planificación de cada una de las presentaciones que realizaban: “Presentamos música y experiencias que promueven la hermandad y unidad y que tiene sus orígenes en el folclore de las Américas”. La música, la poesía y la experiencia creaban entonces y siguen creando el ambiente para igualmente dar voz sobre las situaciones políticas e incidentes que eran y son parte de la vida de quienes han emigrado y siguen emigrando a este país.

Básicamente el objetivo de la pareja era establecer un sitio permanente para la peña “Juchit Ireta”, donde las personas podrían acercarse y expresar sus talentos creativos. Deseaban asegurar que adultos y niños tuvieran un lugar donde vivir y sentir el regalo de la cultura, dando lugar a un balance espiritual y emocional en sus vidas.

Artista independiente

Desde los 14 años Víctor Hugo Santos se enfocó en la música. Su camino artístico-musical empezó allá, en su ciudad natal graduándose en el Conservatorio Musical, una reconocida escuela auspiciada por el Instituto de Bellas Artes en Ciudad de México. A su llegada al Norte de California trabajó por cuatro años limpiando pisos y tres en una fábrica de electrónica. Sin embargo, aquello no era para él y decidió dedicarse a la música como artista independiente y “así ha sido a lo largo de los años”, corrobora. Con la inquietud latente por la música y el arte nació el grupo Germinal y “Juchit Ireta”.

Al mismo tiempo que se dedicaban a la peña “Juchit Ireta”, la cual funcionó por once años, Víctor Hugo y Leticia presentaban un programa de televisión en KMBT, Canal 15, de Mt. View, otro de Radio en KKUP, a la vez que Víctor Hugo escribía una columna para La Oferta Newspaper, titulada “Música y Algo Más”.

Durante esa época Víctor Hugo trabajó en el programa “Familia Hispana Unida”, durante siete años, hasta que renunció Dolores Ramírez. Llevaba igualmente el programa “Music for Minors”, enseñado música a los niños en la Escuela River Glen. No solo eso, fue educador de padres de familia por 11 años, con en el Distrito Unificado de San José, a través del departamento de educación, cuyo objetivo era orientar a los padres. “Todas estas actividades las realicé al mismo tiempo con el propósito de salir adelante con mi familia”.

“Familia Hispana Unida”

Le dio a Víctor Hugo la confianza e inspiración para los mensajes, que envía en el programa de canciones para niños, un programa creado a través del internet: “Radio Germinal 20.15”. En cuanto a los mensajes “no son algo que yo me haya sacado de la manga”, nos comentó. Radio Germinal 20.15 ha sido presentado por cuatro años los sábados y domingo, con una duración de dos horas. Debido a tu tratamiento actual, lo ha modificado a una hora más tarde con duración de sesenta minutos.

Debido a la presión económica que la mayoría de nosotros vivimos en el Área de la Bahía, el matrimonio Santos-Elicea dejó Sunnyvale después de 30 años de vivir en esa ciudad y estableció residencia en Auburn, California, donde nació “Radio Germinal 20.15”.

Determinación por recobrar su salud

Hace unas cuantas semanas, Víctor Hugo nos comunicó que estaba enfrentando desde hace seis meses la dura realidad de un cáncer en su organismo. El 14 del mes pasado inició un tratamiento de terapia de radiaciones por ocho semanas seguidas. Con su forma de ser sencilla nos escribió: “mándame buena vibra, bendiciones… las necesitaré”. La impresión fue fuerte, hemos convivido con él en muchas ocasiones tanto de cerca como de lejos durante todos estos años, sabiéndolo siempre presente, entregado a través de su música a la comunidad.

Su pasión por la música

Para Víctor Hugo su pasión es la música. Ese amor y su entrega a la comunidad ha trascendido a tres generaciones que lo han acompañado con la Peña” Juchit Ireta”, en lo salones de clases, en presentaciones en multitud de festivales y actualmente a través de su programa de “Radio Germinal”, trayéndonos música tradicional de nuestros países. “Para los niños, padres y abuelos nunca es tarde para tener una infancia feliz. La música que comparto es también para el niño interior que vive en los adultos”, nos comenta sonriendo.

Durante el año escolar, Víctor Hugo Santos labora los lunes y miércoles, en las escuelas River Glen y Bachrodt en San Jose y en cuatro guarderías en Palo Alto, aunque estos meses está retirado de sus labores por la intensidad del tratamiento al que se somete. A su haber tiene ocho discos grabados para niños. Cuenta con un noveno en preparación que va a dedicar a River Glen, por los 25 años de labor que está por cumplir en la escuela y que tiene el himno que creó para dicho centro educativo, que lo vienen cantando por 15 años.

En sus planes está grabar dos discos del Grupo Germinal, que fue el detonante para la peña “Juchit Ireta”, un grupo que se mantuvo por 17 años. Además, vienen dos discos con canciones cantadas por 40 niños y que se titulan “Los niños cantan al maestro Santos”, volumen uno y dos. Refiriéndose a su música en las plataformas en el internet solicita que lo apoyen en todas en todas ellas.

“La música ha representado mi forma de vivir desde cuando tenía 14 años. Al principio no sabía que iba a ser como el aire que respiro. A medida que ha pasado el tiempo, la musica ha significado el vivir feliz, de tener un oficio hermoso, porque estoy en contacto con lo más hermoso del mundo que son los niños. La música es un sentimiento universal”.

Mensaje

“Nada es fácil en la vida. Lo hermoso existe, pero hay que buscarlo, el que busca encuentra. En la actualidad, atravesando por esta situación de salud nunca he perdido la fe, porque la fe mueve montañas y la música me acompaña. Invito a mi comunidad latinoamericana en EE.U.U que no perdamos la fe de que pueda haber algo mejor siempre, y que debemos colaborar con nuestro granito de arena, para crear un mundo mejor para los que están aquí, para los que vienen, para nuestros hijos y para la humanidad”.

En lo referente al apoyo que está recibiendo, nos dice: “Agradezco con todo mi corazón a todas las personas que me están ayudando moral y económicamente a salir adelante de esta piedra tan grande que se atravesó en mi camino”.

Víctor Hugo y Leticia han cumplido 40 años de casados y tienen cuatro hijos: Deyanira, Víctor, Eilyn y Ricardo.

El maestro Santos debe recibir 40 radiaciones para combatir el cancer que lo aqueja, las aplicaciones se las dan de lunes a viernes. Previamente fue preparado con medicamentos para esta parte del tratamiento. Durante nuestra conversación me manifesto que “actualmente estoy más preocupado por la situación económica que enfrento, que por mi salud”.

Esa comunidad a la que ha servido con dedicación se moviliza para expresarle su apoyo. Uno de esos programas es el organizado por la Profesora Techari ETchari, con un Taller/Clase de Literatura que se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre de 5:00 a 11:00 p.m. en la ciudad de Redwood City. Las personas interesada por favor enviarle un correo electrónico a: u2bhppy@gmail.com o un mensaje a: Techari ETchari inbox de Facebook.