MERRY-ACHI CHRISTMAS – Gira Navideña de José Hernández y el Mariachi Sol de México

Los Ángeles, CA. – Los nominados al GRAMMY José Hernández y su famoso Mariachi Sol de México emprenden su gira de conciertos navideños A Merry-Achi Christmas llevando las canciones favoritas de la temporada en inglés y español a 14 ciudades en California, Arizona y Texas del 29 de noviembre en San José, California al 22 de diciembre en Austin, Texas. Haz clic para ver las fechas.

Esta temporada, el grupo también se presentó en la 20ª edición de los Premios Latin Grammy acompañando a tres generaciones de la familia Fernández – Vicente, Alejandro y Alex – cantando juntos por primera vez. También acompañan a Ana Bárbara cantando el himno nacional mexicano durante un juego de exhibición de la NFL en el Estadio Azteca y tocarán durante las celebraciones de Año Nuevo en Times Square, Nueva York.

“Estamos entusiasmados de continuar con nuestra tradición anual de vacaciones por 24 años llevando música y alegría navideña a nuestro público en California, Arizona y Texas”, dice el maestro Hernández. “Estamos encantados de traer un gran programa de música alegre para celebrar la temporada navideña. ¡Una Navidad Merry-Achi es una noche para familias, tanto jóvenes como mayores!” Ver el Trailer.

SOBRE JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU MARIACHI SOL DE MÉXICO

José Hernández es un maestro de la música mariachi de quinta generación que ha sido nominado ocho veces al Premio Grammy cuya pasión es proyectar la música mariachi a audiencias por todo el mundo. Fue nominado en 2018 al premio Latin Grammy y en 2019 al GRAMMY americano por su producción número 16 Leyendas de mi Pueblo, un homenaje a los grandes de la música mexicana Jorge Negrete, Pedro Infante, Jose Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís y Vicente Fernández.

Es un músico, compositor y educador musical de renombre mundial quien enseña el arte de la música mariachi a cientos de estudiantes en escuelas por todo los E.E.U.U. y México. Es el fundador del famoso Mariachi Sol de México y del primer mariachi en los E.E.U.U. integrado totalmente por mujeres, Mariachi Reyna de Los Angeles.

Además de encabezar dos grupos de mariachis, José inspira y empodera a la nueva generación de músicos a través de las iniciativas de educación que ha fundado: The José Hernández’ Mariachi Nationals and Summer Institute, un intenso estudio veranero y certamen de música mariachi que reúne a algunos de los mejores mariachis estudiantiles del país, y The Mariachi Heritage Society, una organización que da clases de música mariachi y baile folklórico a las nuevas generaciones. José también se desempeña como el director musical de varios prestigiosos festivales de mariachi.

José sigue avanzando el arte de la música mariachi con nuevas composiciones y arreglos. Ha compuesto, arreglado y proporcionado la música de las diez y seis producciones musicales de su Mariachi Sol de México. El canta y toca la trompeta, el violín, el guitarrón y la vihuela. Se ha presentado en teatros y auditorios prestigiosos por todo el mundo y ha grabado con algunos de los nombres más respetados en la industria de la música como Selena, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Juan Gabriel, Luis Miguel, Bryan Adams y Los Beach Boys.

Las inspiraciones musicales de José son amplias y diversas. Desde Agustín Lara hasta José Alfredo Jiménez. Uno de sus logros de mayor orgullo fue establecer la Orquesta Sinfónica Sol de México®, que difunde esta poderosa y vibrante música a los fanáticos de mariachi por todo el mundo.

Em Mariachi Sol de México se presentará con esta producción en San José el viernes 29 de noviembre en el Teatro Hammer a las 3 de la tarde y a las 7:30 de la noche. Para obtener boletos llamar al (408) 924-8501.

En Sn Francisco estará el domingo 8 de diciembre en el Davies Symphony Hall, 201 Van Ness Avenue, San Francisco. Llamar por boletos al 415-552-8000.