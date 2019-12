Kamala Harris abandona la carrera electoral : “No soy una multimillonaria”

Washington, 3 dic (EFE).– La senadora de California y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Kamala Harris anunció hoy su retirada de la contienda ante la falta de “recursos financieros” para hacer frente a la maratoniana campaña electoral.

“A mis seguidores, con gran tristeza, pero también con gran gratitud, suspendo mi campaña hoy. Pero quiero ser franca con vosotros: seguiré luchando todos los días por lo que ha sido la base de esta campaña: Justicia para la gente. Para toda la gente”, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Mi campaña a presidenta simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy una multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña”, agregó Harris, con inusual honestidad.

La senadora, hija de padre jamaicano y madre india, fue fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

Harris, de 54 años, irrumpió en la batalla por la candidatura demócrata como una de las grandes favoritas pero fue perdiendo impulso a medida que avanzó la campaña.

Con su salida, la reñida contienda demócrata se reduce, aunque mantiene a pesos pesados como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, representantes del ala más izquierdista del partido.

Por su parte, el sector más centrista está liderado por el exvicepresidente Joe Biden, junto con el alcalde saliente de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, a los que se ha sumado recientemente el multimillonario exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

El próximo debate de los aspirantes a la candidatura demócrata tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 19 de diciembre.

La primera prueba de fuego verdadera entre los aspirantes, sin embargo, tendrá lugar a comienzos de febrero, cuando se inicien formalmente las primarias demócratas con los “caucus” de Iowa.