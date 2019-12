Juez frena tramo de muro que se construía en la frontera con fondos privados

Phoenix (AZ), 4 dic (EFEUSA).- Un juez de Texas detuvo de manera temporal la construcción de un muro que se realizaba con fondos privados en un tramo de la frontera sur debido a posibles consecuencias ambientales, una acción respaldada por organizaciones locales que este miércoles remitieron una carta al Ejercito.

Con su decisión, emitida el martes, el magistrado Keno Vasquez, con sede en el Condado de Hidalgo, atendió un queja del Centro Nacional de Mariposas que alegaba que la construcción iniciada en Texas el pasado mes por We Build the Wall, un grupo privado fundado por un veterano, era ilegal y suponía un riesgo para las tierras de este centro.

Este miércoles, el Centro Nacional Mariposa junto al grupo Earthjustice enviaron una carta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que detengan la obra de manera permanente y se investiguen las “aparentes violaciones a la ley federal” cometidas.

El tramo que estaba edificando el grupo privado se hallaba cerca de este centro que gestiona un área de unos 100 acres y que sirve de hábitat para mariposas salvajes.

“Estos grupos privados no tienen derecho a participar en actividades que podrían ocasionar daños permanentes al Río Grande o a sus comunidades vecinas”, dijo a Efe Raúl García, director Legislativo para Comunidades Saludables de Earthjustice.

La carta insta a investigar las posibles faltas al reglamento ya que el muro implica amurallar el Río Grande en una llanura propensa a inundaciones, lo que provocaría un daño ecológico “incalculable” al alterar el cauce, y causar pérdidas de tierra y cambios en los sedimentos, la vegetación y la topografía de la zona.

Alegan que en su apuro por levantar la pared lo más rápido posible We Build the Wall no realizó estudios detallados de ingeniería ni obtuvo los permisos requeridos por la Ley de Agua Limpia.

Mediante un comunicado Earthjustice dijo que informes anteriores han documentado que We Build the Wall, Inc. colabora con grupos armados de la milicia y organizaciones identificadas como grupos racistas por el Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).

Añaden que el grupo recibió fondos de los Patriotas Constitucionales Unidos, una organización conocida por “aterrorizar” a las familias fronterizas, y del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), que tiene una “historia racista de décadas”.

Por su parte, el North American Butterfly Association (NABA, por sus siglas en inglés) se comprometió a defender la integridad del Centro Nacional Mariposa, que se ubica “dentro del Corredor de Conservación de Vida Silvestre del Valle del Bajo Río Grande, y sirve como un oasis para las mariposas salvajes y las plantas nativas de las que dependen”.