Senadores reclaman el cese de un asesor de Trump por “supremacista blanco”

Washington, 9 dic. (EFEUSA).- Un grupo de 27 senadores demócratas liderado por la exaspirante a la candidatura presidencial Kamala Harris reclamó hoy el cese inmediato del principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, por sus supuestos lazos con el supremacismo blanco.

“Lo que está moviendo a Miller no es la seguridad nacional, es la supremacía blanca, algo que no tiene cabida en nuestro país, gobierno federal o la Casa Blanca. Miller no está en condiciones de servir en ninguna capacidad en la Casa Blanca y mucho menos como asesor principal”, redactaron en su carta a la oficina presidencial los senadores encabezados por Harris, que es de raza negra.

En esa misiva, los legisladores denunciaron que varias políticas de la Administración del presidente, Donald Trump, son de “ideología nacionalista blanca demostrable”.

Por ejemplo, citaron el veto a los viajeros de varios países de población mayoritaria musulmana, la separación de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera, la rescisión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y limitar el acceso al asilo, entre otras cuestiones.

“Todas y cada una de estas políticas tienen un impacto adverso desproporcionado en las comunidades de color y en nuestro país. Todos y cada uno de ellos se alinean con los ideales nacionalistas blancos propugnados por Miller en sus correos electrónicos”, señalaron.

Los senadores hicieron referencia a unos mensajes de correo electrónico con contenido racista que Miller envió a un medio de comunicación conservador antes del periodo electoral de 2016 y que se hicieron públicos hace un mes.

Miller, conocido por su fuerte retórica contra la inmigración, ha estado en el centro de la polémica cada vez que Trump ha anunciado alguna política en esa dirección desde su llegada a la Casa Blanca.

El grupo Hatewatch, de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que lucha contra el racismo, revisó más de 900 correos electrónicos privados que Miller envió a los editores de Breitbart del 4 de marzo de 2015 al 27 de junio de 2016, cuyo contenido fue mayoritariamente sobre temas de raza o inmigración.

De hecho, el 80 % de esos correos tenían como foco principal esas cuestiones y contenían enlaces a sitios web supremacistas blancos, la recomendación de una novela temática de “genocidio blanco” en la que hombres indios violan a mujeres blancas y teorías de conspiración xenófobas.

Los correos electrónicos a los que Hatewatch tuvo acceso fueron enviados por Miller cuando era ayudante del entonces senador Jeff Sessions, que luego se convirtió en fiscal general de EE.UU. una vez Trump asumió el poder.