El Vive Latino lo vuelve a hacer: Guns N’ Roses y Calamaro en México en 2020

México, 11 dic (EFE).- Los roqueros Guns N’ Roses, los finlandeses The Rasmus o el hispano-argentino Andrés Calamaro son los cabeza de cartel de la edición de 2020 del Vive Latino, uno de los festivales de música más reconocidos de México, informaron este miércoles.

El 14 y el 15 de marzo del próximo año, la edición XXI del Festival Iberoamericano de Cultura Musical tendrá lugar en el Foro Sol, al oriente de la capital, donde se reunirán más de 100.000 fanáticos de la música.

Durante esos dos días, se presentarán bandas y solistas representantes de diversos géneros musicales, desde el rock hasta el metal o la música de autor, pasando por distintas categorías del pop.

El primer día los artistas más destacados serán Guns N’ Roses, The Cardigans, The Rasmus, Carlos Vives, Fangoria, Little Jesus y Vicentico, entre muchos otros.

La segunda jornada estará protagonizada por Andrés Calamaro, Babasónicos, DLD, Carlos Sadness, Leiva o Porter.

Ambos días habrá una presentación del programa de la televisión chilena “31 minutos”, conducido por Tulio Triviño, en el que se parodia mediante títeres que imitan a personajes célebres de Chile.

El cartel fue compartido por la propia organización del festival a través de su cuenta de Twitter, donde también indicaron que desde este miércoles ya están disponibles los boletos de un día.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical se ha consolidado como uno de los eventos de rock más importantes en Latinoamérica desde su primera edición en 1998, en la que participaron 42 bandas que tuvieron la oportunidad de inaugurar este festival, como Café Tacvba, El Tri, Molotov o Santa Sabina.

A lo largo de sus 21 años de historia, el Vive Latino ha pasado por altos y bajos recibiendo críticas por su cartel e incluso en el año 2000 Enrique Bunbury fue abucheado durante su actuación, durante la cual se presentaba como solista después de que Héroes del Silencio dejasen de existir.

También Residente y Visitante de Calle 13 fueron obligados a bajar del escenario 20 minutos después de iniciar su actuación en 2007 debido a la poca tolerancia de una parte del público hacia géneros que se saliesen del rock.

Sin embargo, este año la mayoría de seguidores del festival se mostraron satisfechos y muchos de ellos presumieron de haber adquirido ya sus entradas.

El Festival Vive Latino 2020 presentará 84 proyectos musicales de 18 países en seis plataformas musicales y se celebra en el Foro Sol, instalación que se ubica dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez que se utiliza para la Fórmula Uno.