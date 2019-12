La taquilla de EE.UU. cierra 2019 con 11.400 millones de dólares,un 4 % menos

Los Ángeles (EE.UU.), 31 dic (EFE).- Con 2019 dando sus últimos coletazos, los cines de Estados Unidos y Canadá cierran ya la caja de un año en el que la recaudación de su taquilla quedará en torno a los 11.400 millones de dólares, un gran dato pero que es un 4 % inferior a los 11.889 millones que obtuvieron en 2018.

Esa es la estimación de la auditora Comscore para este año que ya termina, dado que los últimos registros contabilizados por los cines corresponden todavía al último fin de semana de 2019 (del 27 al 29 de diciembre).

El portal especializado Box Office Mojo sitúa en 11.225 millones de dólares su último recuento a la espera de los datos definitivos de estos días finales del año.

Los 11.400 millones con los que Comscore espera que se cierre 2019 se refieren al apartado “doméstico”, que en la jerga de la industria cinematográfica incluye los ingresos en la gran pantalla de Estados Unidos y Canadá.

2019 es el quinto año consecutivo en el que la recaudación “doméstica” supera los 11.000 millones de dólares en total, pero su logro queda ligeramente deslucido al ser comparado con el de 2018, que marcó con 11.889 millones el curso con más ingresos en la historia del cine de EE.UU. y Canadá.

IMPERIO DISNEY

Este año ha dejado enormes noticias para Disney, que monopoliza los cinco títulos más taquilleros de 2019 en la parcela “doméstica”: “Avengers: Endgame”, “The Lion King”, “Toy Story 4”, “Captain Marvel” y “Frozen II”.

Además, es muy probable que el gigante de Mickey Mouse logre también el sexto puesto en cuanto “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker”, que se estrenó hace solo dos semanas y que lleva ya 362 millones de dólares ingresados, supere en los próximos días a su inmediato rival, “Spider-Man: Far from Home”, que se presentó en verano y recaudó 390,5 millones.

El gran triunfo del cine en 2019 fue para “Avengers: Endgame”, que culminó con fuegos artificiales una década de ambiciosa narración entrelazada de las historias de Marvel.

“Avengers: Endgame” se convirtió en la película más taquillera de la historia en todo el mundo (sin tener en cuenta la inflación) con 2.798 millones de dólares, aunque en el apartado “doméstico” no pudo alcanzar el mismo hito.

ÉXITOS ADULTOS, SECUELAS HUNDIDAS

Los últimos doce meses dejaron algunos resultados sorprendentes también en las películas para adultos (de calificación R por la cual los menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto al cine).

De esta manera, “Joker” se erigió en la película para adultos más taquillera de la historia en todo el mundo con 1.063 millones de dólares de botín.

Asimismo, esta cinta sobre el villano de Batman se situó en el noveno puesto de las películas más taquilleras de 2019 en el apartado “doméstico” con 333 millones, justo por delante de la terrorífica y también para adultos “It Chapter Two” y sus 211 millones.

En un panorama dominado ampliamente por las sagas y los “remakes”, muy pocas películas totalmente originales (que no eran adaptaciones, secuelas o variaciones de una obra de entretenimiento previa) se colaron entre las más taquilleras.

Cabe destacar ahí a “Us”, de Jordan Peele (puesto duodécimo del año); “Once Upon a Time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino (decimoctava), y “Knives Out”, de Rian Johnson (vigesimoquinta).