Consulado a Tu Lado: Denuncia el odio

Consulado General de México en San José

Las estadísticas sobre crímenes de odio en los Estados Unidos son preocupantes. Estos crímenes se distinguen porque la víctima es seleccionada por una o varias características de su identidad como raza, religión, origen nacional, orientación sexual, etnicidad, género, identidad de género o discapacidad. Estos crímenes pueden ser vandalismo, asalto, incendio provocado, homicidio o amenazas creíbles.

En los últimos años se han incrementado de manera preocupante los crímenes de odio hacia la comunidad hispana. Según las estadísticas publicadas por el FBI, en el 2017 los crímenes de odio en general se incrementaron en 17%, pero los crímenes de odio contra hispanos aumentaron 24%. Mientras que en el 2018 se reportó un aumento de 14% de crímenes de odio hacia los hispanos.

Aún más alarmante es que probablemente este significativo aumento en crímenes de odio no refleje la realidad ya que muchas víctimas y testigos de estos crímenes no los reportan. Las razones por las que las personas no reportan son numerosas. En primer lugar, muchas veces no saben que cuando alguien es agredido por su apariencia física, por el idioma que habla, por su orientación sexual o religión esto puede ser un crimen de odio. Aunado a eso, muchas personas no le dan la debida importancia. Si el ataque no es particularmente violento, prefieren no hacer nada al respecto.

En segundo lugar, existe una enorme desconfianza en las autoridades por diversos motivos, que van desde escepticismo hasta temor de que las autoridades estén cooperando con las autoridades migratorias (ICE) y que al reportar cualquier tipo de crimen puedan estar en una situación donde ellos o sus familiares puedan ser deportados. Además, muchos no saben inglés o temen que pueda haber represalias de cualquier tipo.

Ante esta situación la Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en ingles) y los Consulados de México en Estados Unidos han lanzado una campaña en redes sociales y medios de comunicación llamada #DenunciaElOdio destinada a crear conciencia en la comunidad sobre lo que son los crímenes de odio y qué hacer cuando uno es víctima o testigo.

Lo primero es recordar que un crimen de odio es un delito contra una persona o propiedad cuando la víctima es seccionada por una característica de su identidad como su raza, religión, orientación sexual, etnicidad, origen nacional, género, identidad de género o discapacidad. Es importante registrar toda la evidencia con fotografías o videos y recordar todo lo que paso de la manera más precisa posible.

Esta evidencia será utilizada para probar que el crimen fue motivado por odio. Lo más recomendable repórtalo a la policía. Pero, si por cualquier motivo no quieres ir a las autoridades, puedes reportarlo en tu Consulado o en la oficina de ADL.

Recuerde que puede contactar al Consulado General de México en San José en el 302 Enzo Dr., San José, California, 95138 o al teléfono (408)294-3414. En caso de dudas puede llamar Centro de Información y Atención a Mexicanos, CIAM (520) 623 7874 que opera las 24 horas todos los días del año.

También puede descargar la aplicación gratuita para teléfonos celulares y dispositivos móviles “MiConsulmex”; y seguir las cuentas oficiales de este Consulmex San Jose en redes sociales. En Facebook nos encuentra como “Consulmexsanjose” y en Twitter como @consulmexsjo.