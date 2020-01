The Adams Family en BLU-RAY™ Y DVD EL 21 DE ENERO

Universal City, California – La escalofriante y excéntrica familia más querida por todos regresa en la “aterradoramente divertida y refrescante” (Rosie Knight, IGN) película animada THE ADDAMS FAMILY, que desembarca en Digital el 24 de diciembre de 2019, y en Blu-rayTM, DVD y Bajo Demanda el 21 de enero de 2020 de la mano de Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) y Universal Pictures Home Entertainment.

La primera película animada sobre la excéntrica y atípica familia THE ADDAMS FAMILY en Blu-rayTM, DVD y Digital retrata el extraño y fantástico mundo de la familia Addams a través de varios reportajes adicionales y exclusivos no vistos antes en los cines, incluyendo escenas eliminadas y extendidas, un juego de adivinanzas interactivo con Cosa, escenas entre bastidores, vídeos musicales líricos y ¡mucho mas! Repleta de momentos desbordantemente divertidos y con una versión renovada de los personajes creados por Charles Addams, THE ADDAMS FAMILY celebra las peculiaridades de cada familia y genera diversión espeluznante para todo el año.

De los directores Conrad Vernon (Shrek 2, Madagascar 3) y Greg Tiernan (Sausage Party,

“Thomas & Friends”), THE ADDAMS FAMILY cuenta con un elenco estelar de voces que incluye a Oscar Isaac (de Star Wars: The Last Jedi, X-Men: Apocalypse), Charlize Theron (de Long Shot, Kubo and the Two Strings), Chloë Grace Moretz (de Kick Ass, The 5th Wave), Finn Wolfhard (de It, “Stranger Things”), Nick Kroll (de The Secret Life of Pets 2, Sing), el icono musical Snoop Dogg, Bette Midler (de Hocus Pocus, The First Wives Club) y Allison Janney (de Minions, I, Tonya). THE ADDAMS FAMILY recibió recientemente dos nominaciones a los Premios Annie™ que incluyeron “Mejor Diseño de Personajes – Largometraje” y “Mejor diseño de Producción – Largometraje”.

¡Prepárate para chasquear los dedos! La Familia Addams ya ha regresado en su primera comedia de animación sobre el clan más espeluznante del barrio. Divertida, extravagante y completamente icónica, THE ADDAMS FAMILY redefine el significado de ser un buen vecino.

CONTENIDO ADICIONAL EN BLU-RAY TM , DVD & DIGITAL:

Escenas Eliminadas y Extendidas*

Bienvenidos a la Familia* – Este segmento repasa cómo se hizo la película y desgrana el perfil de los personajes, escucharemos hablar a los cineastas y estrellas de The Addams Family sobre cómo se produjo la película, el proceso de animación y las peculiaridades de cada personaje.

– Este segmento repasa cómo se hizo la película y desgrana el perfil de los personajes, escucharemos hablar a los cineastas y estrellas de sobre cómo se produjo la película, el proceso de animación y las peculiaridades de cada personaje. Vida de una Escena* – Desde los guiones gráficos y layouts en blanco y negro hasta la animación e iluminación, sigue a los cineastas en su proceso de creación de una escena de la película.

– Desde los guiones gráficos y en blanco y negro hasta la animación e iluminación, sigue a los cineastas en su proceso de creación de una escena de la película. Adivinanzas con Cosa* – No hay nada como un juego de adivinanzas con tus amigos. Pero ¿qué ocurre cuando la persona que te da las pistas no es exactamente una persona? ¿Qué tal si es solo…una mano? Las estrellas de la película jugarán a las adivinanzas con Cosa. El reparto se enfrentará mano a mano y competirá por resolver las adivinanzas de Cosa. Un marcador revelará las respuestas y la puntuación de cada jugador.

– No hay nada como un juego de adivinanzas con tus amigos. Pero ¿qué ocurre cuando la persona que te da las pistas no es exactamente una persona? ¿Qué tal si es solo…una mano? Las estrellas de la película jugarán a las adivinanzas con Cosa. El reparto se enfrentará mano a mano y competirá por resolver las adivinanzas de Cosa. Un marcador revelará las respuestas y la puntuación de cada jugador. Retorno de la Familia Addams Vídeo Lírico “Haunted Heart” – interpretado por Christina Aguilera

interpretado por Christina Aguilera Vídeo Lírico “My Family” – interpretado por Migos, Karol G, Rock Mafia & Snoop Dogg



* Contenido adicional inédito

