Disney On Ice presents Mickey’s Search Party llega al Área de la Bahía

Acercando la magia a los fans como nunca antes

Destacando el debut en Disney on Ice de Coco de Disney-Pixar

San Francisco, CA — ¡Crea recuerdos inolvidables y forma parte de la historia cuando Disney On Ice presents Mickey’s Search Party llegue al Área de la Bahía! Esta nueva y envolvente experiencia sobre hielo acerca la magia a los fans como nunca antes, por medio de dinámicos elementos que se llevan a cabo sobre el hielo, por el aire y en los asientos, conforme el atletismo de los artistas se mezcla con maniobras aéreas y acrobacias para llevar sus habilidades de patinaje a nuevas alturas.

Esta emocionante y participativa aventura, que presenta una cautivadora narrativa a través de números de producción de múltiples niveles y sumerge a los fans dentro de los fantásticos mundos de las películas de Disney-Pixar Coco, Frozen, Moana, Beauty and the Beast, Aladdin, Toy Story y The Little Mermaid, ofrecerá un espectáculo completamente nuevo con funciones en el SAP Center de San Jose del 19 al 23 de febrero y en el Oracle Arena de Oakland del 26 de febrero al 1 de marzo de 2020.

Emprende en una misión con Mickey Mouse y sus amigos, quienes siguen el mapa del Tesoro de Captain Hook buscando pistas para encontrar a Tinker Bell, después de que él intentó capturar su magia. Viaja con Miguel de Coco de Disney●Pixar a través del puente de cempasúchil hacia la magnífica y mística Tierra de los Muertos y descubre una vibrante y colorida actuación con esqueletos sobre postes que se balancean, bailando por encima del público en una hermosa celebración cultural de la familia.

Viaja al mundo invernal de Arendelle y canta con Elsa mientras la proyección de video crea un caleidoscopio de cristales para que pueda construir su palacio de hielo. Sé testigo de cómo Belle se eleva por el cielo cuando el candelabro encantado cobra vida a gran altura por encima de la pista de hielo, para el disfrute de los espectadores sentados arriba y abajo.

Embárcate en el Jolly Roger y ríe a carcajadas viendo a los divertidos piratas dando vueltas, volteretas y giros en pistas de caída, zancos y más, en un esfuerzo por mostrar sus talentos a Captain Hook. Navega con Moana en su intrépida travesía a través del océano para enfrentar valientemente la ira encendida de Te Ka. Crea recuerdos con toda tu familia durante los momentos de Aladdin, Toy Story y The Little Mermaid durante la fiesta de la búsqueda, ¡que se convierte en una celebración total!

¡Únete a esta mágica búsqueda y ayuda a encontrar pistas para descubrir un viaje épico en Disney On Ice presents Mickey’s Search Party cuando traiga esta inolvidable experiencia en el Área de la Bahía!

S A N J O S E, C A

CUÁNDO: Del 19 al 23 de febrero de 2020

Miércoles, 19 de febrero 7:00 p.m.

Jueves, 20 de febrero 7:00 p.m.

Viernes, 21 de febrero 10:30 a.m. y 7:00 p.m.

Sábado, 22 de febrero 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Domingo, 23 de febrero 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 6:30 p.m.

DÓNDE: SAP Center – 525 W Santa Clara St., San Jose, CA 95113

BOLETOS: ¡Precios de boletos desde solo $15* cada uno!

O A K L A N D, C A

CUÁNDO: Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2020

Miércoles, 26 de febrero 7:00 p.m.

Jueves, 27 de febrero 7:00 p.m.

Viernes, 28 de febrero 7:00 p.m.

Sábado, 29 de febrero 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Domingo, 1 de marzo 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 6:30 p.m.

DÓNDE: ORACLE Arena – 7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621

BOLETOS: ¡Precios de boletos desde solo $15* cada uno!

Los boletos ya están disponibles para compra en DisneyOnIce.com, o directamente en la taquilla del SAP Center.

*Los precios están sujetos a cambios; cargos adicionales podrían aplicar