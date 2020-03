“Spies in Disguise” en Digital, Blu-ray y 4K Ultra HD™ el 10 de marzo

Únete a Will Smith y Tom Holland en la misión de su vida. Llévate a casa la aventura en Digital, Blu-ray™ y 4K Ultra HD™ el 10 de marzo

En esta comedia animada de grandes alturas, el superespía Lance Sterling (Will Smith) y el científico Walter Becket (Tom Holland) son casi extremos opuestos. Lance es apacible, suave y elegante. Walter es todo lo contrario. Pero este insólito dúo tiene que sumar fuerzas para una misión decisiva que salve al mundo cuando un experimento “biodinámico encubierto” transforme a Lance en una valiente, aguerrida y majestuosa…¡paloma!

Desde la comodidad de tu hogar, experimenta la diversión e intriga de SPIES IN DISGUISE, que cuenta con la certificación Fresh de Rotten Tomatoes™, así como del contenido adicional del Blu-rayTM, que viene con múltiples reportajes con imágenes entre bastidores y dos fantásticos vídeos musicales. Además, la edición en Blu-rayTM de SPIES IN DISGUISE incluye “Super Secret Spy Mode”, una experiencia cinematográfica inmersiva que te sumerge aún más en la historia con huevos de pascua, divertidas anécdotas y escenas entre bastidores que muestra cómo se produjo la película.

Suma SPIES IN DISGUISE a tu colección digital en Movies Anywhere, o cómpralo en 4K Ultra HDTM, Blu-rayTM y DVD el 10 de marzo.

Contenido Adicional de SPIES IN DISGUISE en Digital & Blu-rayTM:

Modo de Superespía Secreto

Infiltrándose en los Estudios Blue Sky

La Guía Top Secret sobre Artilugios

Vídeo Musical “Then There Were Two”

Vídeo Musical “Freak of Nature”

Componiendo el tema “Then There Were Two”

Componiendo el tema “Freak of Nature”

“Lunch Break”*

Galería Color Keys y Momentos Pictóricos Diseños de Personaje Ubicaciones Arte Conceptual de Accesorios y Artilugios



*Disponible Sólo en Digital

Especificaciones Técnicas del Digital de SPIES IN DISGUISE

Fecha Lanzamiento: 10 de marzo de 2020

Formato de Pantalla: Panorámica 16:9

Audio: Dolby Atmos en Inglés, AD 5.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Español, Dolby Digital 5.1 en Francés

Subtitulado: Inglés para Sordos y con Dificultades Auditivas, Español y Francés

Duración Total: 102 Minutos

Clasificación: PG por acción, violencia y humor obsceno

Especificaciones Técnicas del 4K Ultra HD TM de SPIES IN DISGUISE

Fecha Lanzamiento: 10 de marzo de 2020

Formato de Pantalla: Panorámica 16:9

Audio: Dolby Atmos en Inglés, AD 5.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Español, Dolby Digital 5.1 en Francés

Subtitulado: Inglés para Sordos y con Dificultades Auditivas, Español y Francés

Duración Total: 102 Minutos

Clasificación: PG por acción, violencia y humor obsceno

Especificaciones Técnicas del Blu-rayTM de SPIES IN DISGUISE

Fecha Lanzamiento: 10 de marzo de 2020

Formato de Pantalla: Panorámica 16:9

Audio: DTS-HD MA 7.1 en Inglés, AD 5.1 en Inglés, Dolby Digital 5.1 en Español y Dolby Digital 5.1 en Francés

Subtitulado: Inglés para Sordos y con Dificultades Auditivas, Español y Francés

Duración Total: 102 Minutos

Clasificación: PG por acción, violencia y humor obsceno

Especificaciones Técnicas del DVD de SPIES IN DISGUISE

Fecha Lanzamiento: 10 de marzo de 2020

Formato de Pantalla: Panorámica 16:9

Audio: Dolby Digital 5.1 en Inglés, AD 5.1 en Inglés, Dolby Digital 2.0 Stereo en Español y Dolby Digital 2.0 Stereo en Francés

Subtitulado: Inglés para Sordos y con Dificultades Auditivas, Español y Francés

Duración Total: 102 Minutos

Clasificación: PG por acción, violencia y humor obsceno

Tráiler Disponible en YouTube en: https://youtu.be/K4xs7sNPTe8

