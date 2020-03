Médicos y enfermeras retirados vuelven para combatir el coronavirus

Nueva York, 27 mar (KHN vía EFE).- Laura Benson se retiró de la enfermería en 2018, pero hace pocos días volvió a presentarse a trabajar en New Rochelle, Nueva York, donde se registró uno de los primeros grupos de casos de COVID-19.

“Las enfermeras somos entregadas”, dijo. “Si no hay suficiente gente, simplemente te presentas”.

Con más de 44.000 casos confirmados al cierre de esta semana, Nueva York es ahora el epicentro del brote de coronavirus en el país: casi la mitad de los más de 92.900 casos en todo el país hasta el viernes 27 de marzo al mediodía.

Anticipándose a una grave escasez de personal médico para tratar el flujo de pacientes, el gobernador estatal, Andrew Cuomo, y otros funcionarios hicieron un llamado para que médicos, enfermeras y otros profesionales de salud retirados desempolvaran sus batas y regresaran al trabajo.

Para el jueves, habían respondido 52.000 personas.

Funcionarios de otros estados, como California, Colorado e Illinois, han hecho pedidos similares para que los profesionales de salud retirados den un paso adelante.

En el condado de Westchester, en Nueva York -que incluye New Rochelle y otras localidades al norte de la ciudad de Nueva York- su ejecutivo, George Latimer, dijo que cerca de 90 enfermeras retiradas y un puñado de médicos respondieron después de que pidiera ayuda un mensaje en la página de Facebook del condado.

No hay un plan definitivo para desplegar con los voluntarios médicos, explicó Latimer. Pueden ser necesarios para atender a pacientes por fuera del coronavirus, o para ayudar al personal del Westchester County Center, que ahora funciona como un hospital temporal.

DISPUESTOS A AYUDAR

Benson, de 60 años, trabaja para el Departamento de Salud del condado. Enfermera practicante con especialidad en oncología, pasó 20 años en el Albert Einstein Cancer Center, en el Bronx.

Se retiró de un trabajo en una compañía de dispositivos médicos, donde trabajó con pacientes con tumores cerebrales, y enseña a estudiantes de enfermería en un colegio comunitario.

En su primer día como voluntaria jubilada, Benson llamó por teléfono a pacientes que habían sido examinados recientemente para detectar el nuevo coronavirus para explicarles las pautas que deberían seguir con el fin de protegerse a sí mismos y a los demás.

Si hay una necesidad, dijo, está “absolutamente” dispuesta a trabajar directamente con pacientes que tengan COVID-19. “Pienso en la persona en esa cama de hospital”, dijo. “Me gustaría que alguien la cuide”.

Benson no está particularmente preocupada por el virus, ya que trabajó durante la crisis del sida y trató a los pacientes incluso antes que la gente entendiera qué era esa enfermedad. “Sigues las pautas y te proteges”, explicó.

El mejor papel para muchos profesionales médicos retirados puede ser ayudar detrás de escena, dijeron expertos, liberando a colegas más jóvenes para que puedan centrarse en la atención directa del paciente.

UNA PREOCUPACIÓN: LA EDAD

“Mi única preocupación es que muchas de estas personas retiradas estén en grupos de alto riesgo” con mayor probabilidad de verse gravemente afectados por el COVID-19, dijo el doctor Arthur Fougner, presidente de la Sociedad Médica del Estado de Nueva York.

Otra preocupación es si los jubilados están actualizados con sus conocimientos médicos.

“Si han estado sin trabajar por más de dos o tres años, debes preocuparte que estén al día”, dijo el doctor Janis Orlowski, director de atención médica de la Asociación de Colegios Médicos Americanos.

Además, las licencias estatales de los proveedores de atención médica pueden haber caducado si han estado retirados por unos años. Renovarlas puede llevar mucho tiempo. Aun así, “si alguien todavía tiene su licencia y está dispuesto a regresar, deberíamos recibirlo”, precisó Orlowski.

Michele Pedicone es una de esas profesionales. La terapeuta de atención respiratoria dejó su trabajo en Seattle el año pasado para dirigir el área de educación clínica en el departamento de educación de terapia respiratoria de la Universidad Médica SUNY Upstate en Syracuse (Nueva York).

Con sus clases ahora mayormente en línea y las prácticas de los estudiantes, suspendidas, tiene tiempo para volver a la atención clínica. Pedicone contactó a dos hospitales cercanos para ver si podían usar sus servicios y espera trabajar tres o cuatro días a la semana.

“ES LO CORRECTO”

“Sinceramente, no sé lo que me están pagando; el dinero no es un problema”, dijo Pedicone, de 54 años. “Es lo correcto”, añadió.

Los terapeutas respiratorios, los médicos de cuidados críticos y las enfermeras capacitadas en la operación de ventiladores que ayudan a los pacientes hospitalizados a respirar se encuentran entre los especialistas que se espera empezaran a escasear a medida que la pandemia de coronavirus empeora en Nueva York y en otros lugares, según un análisis de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos.

La expansión de la oferta de trabajadores de cuidados intensivos será clave para manejar la pandemia de coronavirus, dijo esta semana Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, en una sesión informativa sobre asuntos de la fuerza laboral de atención médica patrocinados por el Commonwealth Fund.

Una opción que los encargados de formular políticas han discutido es que los estados podrían permitir, por ejemplo, que los profesionales médicos que se retiraron en los últimos cinco años con licencias vigentes obtengan una licencia automática de tres o seis meses sin tener que hacer muchos trámites, dijo Jha.

Mientras tanto, los sistemas de atención médica están desarrollando sus propias estrategias.

Northwell Health posee y opera 19 hospitales en la ciudad de Nueva York, en el condado de Westchester y en Long Island. Esta semana, el sistema de salud ha tenido más de 700 pacientes con COVID-19, en comparación con solo 40 pacientes la semana anterior, según Terry Lynam, vicepresidente senior del sistema de salud.

Northwell ha estado planeando cómo fortalecer al personal desde enero, contó Judy Howard, vicepresidenta de adquisición que supervisa la contratación de personal.

Desarrollaron una lista de 200 enfermeras jubiladas a las contactaron para evaluar su interés en regresar al trabajo remunerado de alguna manera. Hasta ahora, 28 han firmado, dijo Howard.

En este momento, están pidiendo a las enfermeras jubiladas que trabajen en el centro de llamadas del sistema de salud y compartan las responsabilidades para capacitar a las nuevas enfermeras, aunque algunas trabajan en atención directa al paciente.

Otra posibilidad es que colaboren en las instalaciones que Northwell ha establecido para cuidar a los hijos de los miembros del personal durante la pandemia de coronavirus.

“Si alguien realmente quiere trabajar cuatro horas a la semana o le gustaría trabajar 10 horas a la semana, trabajaremos con ellos para satisfacer sus necesidades”, dijo Howard.

Por Michelle Andrews

(Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanente).

Versión original en inglés: https://bit.ly/3422RiN