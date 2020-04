Retiros espirituales por redes sociales, una opción en tiempos de COVID-19

Los Ángeles, 10 abr (EFE).- Las redes sociales, una vez consideradas como una distracción para las actividades religiosas, en la época del coronavirus se han convertido en la vía que une a cientos de creyentes que buscan continuar practicando sus encuentros de fe, incluso hasta para un retiro espiritual.

Fue así como la Arquidiócesis de Los Ángeles convocó su primer retiro espiritual juvenil en español a través de Facebook.

En declaraciones a Efe, Alberto Embry, coordinador para el Ministerio de Jóvenes Adultos de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y encargado de la iniciativa dijo que “la convocatoria se dio como una respuesta a las necesidades que los jóvenes están mostrando por tener un acercamiento espiritual”.

“También necesitan un lugar donde puedan expresar que están sintiendo en estos momentos de cuarentena”, agrega.

UN EXPERTO EN LA BIBLIA Y EN EL CHAT

A diferencia de los retiros espirituales a los que Embry está acostumbrado a realizar, donde existe un número limitado de participantes, esta nueva convocatoria está abierta a todos aquellos que quieran participar.

Por dos horas, de 7:00 a 9:00 de la noche, hora de Los Ángeles, el teólogo realiza una transmisión en vivo desde la página pública de Facebook de la Pastoral Juvenil Arquidiócesis.

“Soy experto en la Biblia no en redes sociales pero ahora he tenido que aprender, ha sido algo muy gratificante”, consideró.

El éxito de la convocatoria para católicos de entre 18 y 35 años de la Arquidiócesis de Los Ángeles se puede ver en los números de visualizaciones y participantes que ha ido creciendo desde el Domingo de Ramos, cuando se echó a andar la iniciativa.

“Los participantes le colocan “like”, y participan mucho, especialmente en las peticiones personales, estamos orando por los enfermos, por aquellos que están más allá de la frontera, (…) es muy enriquecedor”, resaltó el teólogo.

El trabajo de Embry no concluye a las 9 de la noche, cuando la sesión termina, pues en ocasiones se ha quedado hasta la madrugada del día siguiente en el chat privado contestando las dudas de los participantes.

UNA FORMA DE CONECTAR CON MÁS JÓVENES

Para Verónica Ramirez, de 23 años, el retiro espiritual por Facebook ha sido como un alivio en esta situación de emergencia.

“Ahora que estamos en cuarentena me ha parecido perfecto porque así todavía estamos estudiando la Biblia, y además estamos conectando con más jóvenes”, dijo a Efe Ramírez.

La joven, de raíces michoacanas, dejó de trabajar como profesora de preescolar desde que en California se dieron las ordenes de quedarse en casa, una situación que la tiene preocupada.

Pero este retiro le ha enseñado a ver la cuarentena desde otro punto de vista: “Me ha ayudado a estar más conectada con la Semana Santa. En otros años me he ido de viaje y no he estado tan concentrada en la oración”.

La experiencia ha sido tan gratificante que después de terminar el retiro Ramírez se conecta con un grupo de 15 amigos para rezar el rosario.

DISPENSADOS DE IR A MISA

Desde hace un mes, las diócesis y arquidiócesis católicas de todo el país dispensaron a los feligreses de acudir a misa en respuesta a la emergencia sanitaria.

“Animo a aquellos de ustedes que no puedan venir a misa a quedarse en casa y leer los evangelios, rezar con sus familias y unirse al sacrificio de la misa haciendo un acto de comunión espiritual”, señaló el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, José Gómez, en una carta.

No sólo la iglesia católica ha optado por usar las plataformas digitales, la mayoría de iglesias cristianas han convocado a sus fieles a seguir los servicios a través de la televisión digital.

Asimismo, las sinagogas han convocado a sus fieles a celebrar la Pascua judía, que comenzó la noche del miércoles, 8 de abril, y se extiende hasta el jueves 16 de abril, a través de plataformas como YouTube, y otros servicios en línea que necesitan una registro previo.

NO TODOS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS TIEMPOS

Pero no todas las iglesias y sus líderes han aceptado el uso de estos nuevas herramientas para conectar.

El pastor Rob McCoy optó por renunciar como concejal de la ciudad de Thousand Oaks, una comunidad del condado de Ventura, en el sur de California, ya que decidió realizar los servicios religiosos en su iglesia Godspeak Calvary Chapel.

En su renuncia el religioso advirtió que en todas las actividades se conservaría el distanciamiento social.

En Luisiana el pastor Tony Spell fue acusado de violar las órdenes del gobierno de limitar las multitudes durante la pandemia de coronavirus por acoger a cientos de feligreses el Domingo de Ramos.

Spell, que se reunió con sus fieles en la Iglesia Life Tabernacle cerca de Baton Rouge, fue acusado de cinco cargos menores.

En Virginia el pastor Landon Spradlin, un severo crítico de la histeria causada por el coronavirus, murió a finales de marzo. Aunque no se está claro si el pastor se contagio de la enfermedad.