California establece criterios para levantar restricciones por COVID-19

Los Ángeles, 14 abr (EFE).- California mantendrá las actuales restricciones para frenar los contagios de coronavirus aunque “no será un estado permanente”, dijo este martes el gobernador Gavin Newsom al revelar los criterios que se tomarán en cuenta para levantar las prohibiciones.

“Todavía no estamos fuera de peligro. Pero también extendemos un reconocimiento de que esto no puede ser un estado permanente. Y quiero que sepan que no lo es. No será un estado permanente”,dijo Newsom en una teleconferencia.

Los estragos económicos en estado por las órdenes de permanecer en casa y el cierre de negocios no esenciales, entre otras medidas, aumentan las preguntas de los californianos respecto a cuándo se aliviarán las restricciones.

Newsom dijo que todavía no daría una fecha específica para la reapertura del estado.

No obstante, el gobernador demócrata aclaró que si las hospitalizaciones de infectados y el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos disminuyen en las próximas dos semanas, y se establece una infraestructura para localizar y mantener aislados a los nuevos casos, entre otras medidas, se podría proporcionar una línea de tiempo para levantar gradualmente las restricciones en la primera semana de mayo.

Con más de 2,3 millones de californianos solicitando beneficios de desempleo en el último mes, Newsom subrayó que para “contemplar la reapertura de partes del estado” se deben guiar por “la ciencia y los datos, entender que las cosas se verán diferentes que antes”.

Los parámetros establecidos por California incluyen la capacidad de monitorear y proteger a las comunidades a través de más pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que son positivos o expuestos, y la capacidad de prevenir la infección de COVID-19 en personas con mayor riesgo.

Además, el estado deberá tener la capacidad hospitalaria y de los sistemas de salud para manejar una nueva ola de casos, y la posibilidad de que las empresas, las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil puedan esarrollar el distanciamiento físico, entre otras medidas.

Las guías se dan un día después que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que tiene el poder absoluto de decirles a los gobernadores que pongan fin al las restricciones para permitir que la economía se reactive.

“Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total, y así debe ser”, insistió Trump.

En contraste el gobernador Newsom consideró que “la posibilidad de reuniones masivas es insignificante en el mejor de los casos hasta que se llegue a la inmunidad colectiva”.