Gobernador de Florida plantea reapertura económica mientras aumentan casos

Miami, 15 abr (EFE).– El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles que creará una fuerza de trabajo a finales de semana para analizar la posibilidad de “volver al trabajo” a nivel estatal, mientras que los contagios por el COVID-19 continúan en aumento en el estado.

“Buscaremos consejos e ideas de los pequeños negocios, restaurantes, compañías turísticas y empresas recreacionales para preguntarles cuál creen que es la mejor opción de cara a solucionar el problema económico”, indicó el gobernador en una rueda de prensa.

CASOS DEL COVID-19 EN FLORIDA YA SON 22.519

Los casos de coronavirus SARS-CoV-2 en el estado de Florida ascienden ya hasta las 22.519 personas infectadas y 614 fallecidos por culpa de la pandemia, según las últimas cifras actualizadas del Departamento de Salud estatal.

El número de hospitalizaciones ha subido a 3.249 y hasta la fecha se han hecho 215.158 pruebas, de las cuales un 10,5 % del total fueron positivas.

Por condados, los del sureste siguen siendo los más afectados por la pandemia.

Miami-Dade presenta 8.066 casos y 155 muertes, Broward, 3.363 casos y 94 muertes, y Palm Beach, 1.816 casos y 107 muertes.

El condado Orange, al que pertenece Orlando, la turística ciudad de los parques temáticos en el centro del estado, es el cuarto más afectado, con 1.073 casos y 19 muertes.

Toda Florida está bajo una orden de confinamiento obligatorio que mantiene cerrados todos los negocios que no son esenciales y a la gente en sus casas salvo para comprar productos básicos, trabajar en casos especiales y hacer ejercicio físico.

En los últimos días han surgido voces a favor de poner en marcha de nuevo la actividad económica, como la del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, pero otras han advertido de que todavía es pronto para terminar con las medidas preventivas.

DIVERSIÓN TELEVISADA Y APRENDIZAJE ONLINE

La gestión de DeSantis ha recibido críticas después de permitir la vuelta de los deportes en directo como la WWE que volverá emitir su programación sin público en directo para “ayudar a distraer” a la población.

“Mi visión es que tenemos que hacer lo posible para frenar la curva, pero ofrecer a la gente contenido televisado o actividades esenciales como correr para dar una sensación de normalidad”, señaló.

Por otro lado, el superintendente del Condado de Miami-Dade, Albert Carvalho, afirmó en cuenta de Twitter que los estudiantes continuarán con el aprendizaje en línea hasta el final del semestre, ya que retornar a las clases “no solo es improbable sino imprudente”.

DeSantis anunció también que el sistema educativo recibirá una ayuda federal de 173,6 millones de dólares para afrontar la situación excepcional que está viviendo.

Respecto a la propagación del virus, el gobernador aseguró que se “se ha avanzado mucho”, y que gracias a los avances en las pruebas rápidas ha aumentado el número de detecciones, pero se mostró poco optimista con la posibilidad de desarrollar una vacuna.

“No hay vacunas para el SARS, y el coronavirus realmente lo que genera es una gripe. Me gustaría que hubiese una vacuna mañana mismo, pero no hay garantía que se cree una vacuna para el coronavirus. No es algo sencillo”, argumentó DeSantis.

Uno de los últimos focos de la pandemia se encuentra en las cárceles de Florida, donde a día de hoy había 58 casos coronavirus entre los guardias y 42 entre los presos.

Además, según medios locales, que citan al médico forense del Condado de Santa Rosa, en la prisión de Blakwater (al noroeste de Florida) y que está gestionada por el Grupo Geo, se han registrado las dos primeras muertes por coronavirus entre la población carcelaria del estado.

La primera muerte se produjo el 9 de abril por complicaciones del coronavirus y la otra ocurrió tres días más tarde a causa del virus.